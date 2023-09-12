سقوط أمطار متوسطة على المدن الساحلية في البحيرة (فيديو)

شهدت المدن والقرى الساحلية بمحافظة البحيرة منذ قليل تساقط للأمطار بمدن “إدكو، رشيد ، كفر الدوار، المحمودية”، وامتدت إلى مدن دمنهور وكوم حمادة والدلنجات وذلك بالتزامن مع تحذيرات الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار خلال اليوم وغدا.

وتجرى استعدادات مكثفة في محافظة البحيرة، لمواجهة التقلبات الجوية المتوقعة وتشمل هذه الاستعدادات مراجعة صفايات المطر وتسليك بيارات الصرف الصحي، وفحص محطات الصرف الصحي والزراعي، ومراقبة منسوب المياه في الترع والمصارف.

مراجعة المعديات والمراكب النيلية

وتتضمن الاستعدادات مراجعة المعديات والمراكب النيلية، ومواصلة جهود رفع تراكمات القمامة والنفايات، وتم رفع درجة الاستعداد والتأهب، وتمركز المعدات لمتابعة حالة الطقس واتخاذ التدابير اللازمة للتعامل معها.

ووفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد، من المتوقع حدوث عدم استقرار في الأحوال الجوية في المحافظة خلال الفترة الممتدة من أمس وحتى غدا الأربعاء ، ومن المتوقع سقوط أمطار متفاوتة الشدة بنسبة حدوث تصل إلى 40%، وقد تكون رعدية أحيانًا، مع نشاط للرياح في بعض المناطق.

تكثيف تطهير المجاري المائية

وكثفت الوحدات المحلية في المدن والمراكز أعمال تطهير الترع والمصارف والمجاري المائية وإزالة التعديات عليها، ومراجعة منسوب المياه بشكل مستمر وجرى أيضا تنظيف صفايات المطر وبيارات الصرف الصحي في الشوارع والطرق، بالإضافة إلى مراجعة جميع التجهيزات والتمركزات ومحطات الصرف الصحي والزراعي ومنسوب المياه في الترع والمصارف، وتم متابعة أعمال صيانة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية في المحافظة، بالإضافة إلى صيانة محولات الكهرباء وتغطية أسلاك الكهرباء المكشوفة. وجرى أيضًا متابعة جميع محطات الرفع والصرف وضمان توفر مولدات الكهرباء ومصادر الكهرباء الاحتياطية للتعامل مع أي ظروف طارئة.

كما جرى مراجعة المعديات والمراكب النيلية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وتم التأكيد على تعليق الملاحة في حالة هبوب الرياح والأمطارات الشديدة، وضرورة اتباع توجيهات الجهات المختصة والبقاء في أماكن آمنة، ويتم تنسيق الجهود بين الجهات المعنية في المحافظة، بما في ذلك الإدارة العامة للطرق والكباري ووزارة الري والموارد المائية وشركة المياه والصرف الصحي والوحدات المحلية، للتأكد من جاهزية المحافظة لمواجهة التقلبات الجوية المتوقعة وللتعامل مع أي طارئ يطرأ، وتهدف هذه الاستعدادات إلى حماية الأرواح البشرية والممتلكات، وضمان تأمين الخدمات الأساسية للمواطنين خلال فترة الطقس السيئ.