الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضمن "حياة كريمة".. الكشف على 750 مواطنا بقافلة سكانية شاملة في الدلنجات

القافلة
القافلة

  نظمت وحدة السكان بالديوان العام بمحافظة البحيرة، وبالتنسيق مع جامعة دمنهور والوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات قافلة سكانية شاملة بقرية الوفائية بمشاركة أساتذة متخصصين.

و شملت فعاليات القافلة الكشف المجاني على 200 حالة باطنة، و250 طفل، و100 حالة أمراض نساء، كما تم عمل تحاليل اعتلال كلوي لعدد 200 مواطن وغيرها من التخصصات مع توفير صيدلية لصرف الأدوية لجميع المرضى "بالمجان" من خلال أساتذة كلية الصيدلة، بجانب تقديم خدمة تحاليل فورية لمرضى السكر وقياس ضغط من خلال كلية التمريض.

تجريع وصرف الأدوية" لـ 1200 رأس ماشية  

وشملت القافلة تقديم خدمات بيطرية مجانية "كشف، تجريع وصرف الأدوية"، لعدد 1200 رأس ماشية ورش 300 من الأبقار والدواب، مع توعية المواطنين بضرورة التطعيمات والتحصينات وذلك من خلال أساتذة كلية الطب البيطري.

 كما قامت كلية الزراعة بشرح أساليب الزراعة الحديثة للحصول، على أعلى وأجود أنواع المحاصيل وتم توزيع عدد من المبيدات علي المزارعين.

خدمات تموينية بالقافلة 

  وخلال القافلة تم توفير 75 أسطوانة غاز بسعر المصنع و توفير مبادرة حملة 100 يوم صحة والتي تعد من المبادرات الصحية الرائدة التي تسعى إلى التوسع في تقديم خدمات المبادرات الرئاسية "100 مليون صحة".

وتم تقديم خدمات 5 مبادرات وهى (دعم صحة المرأة المصرية - فحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى - الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية - كشف وعلاج ضعف السمع بين الأطفال- العناية بصحة الأم والجنين ).

يأتي هذا في إطار توجيهات القيادة السياسية برفع العبء عن كاهل المواطنين وخاصة محدودي الدخل والوصول إليهم بالقرى، وكذلك المشاركة الإيجابية في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، واستمرار القوافل الشاملة، وخاصة بالمناطق النائية والمحرومة لتقديم افضل الخدمات فى جميع أنحاء محافظة البحيرة. 

قافلة طبية جامعة دمنهور قافلة طبية بالدلنجات محافظة البحيرة نهال بلبع

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