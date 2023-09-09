السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق المرحلة الثانية من حملة "حقك تنظمي" بالبحيرة.. غدًا

الدكتور هاني جميعة،
الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة

أعلن الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، عن انطلاق المرحلة الثانية من حملة "حقك تنظمى"، غدًا الأحد، وتستمر حتى الخميس الموافق 14 سبتمبر الجاري، وذلك في إدارات: "كفر الدوار - شبراخيت - التحرير - وادى النطرون - أبوالمطامير -  رشيد - أبوحمص - المحمودية"، مؤكدًا أن الحملة ستقوم بموافقة تقديم الخدمات الطبية المجانية من خلال "حقك تنظمي" بباقي المراكز عقب الانتهاء من تلك المرحلة. 

خدمات طبية مجانية في 8 مراكز بالبحيرة 

وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أنه يتم تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من الخدمة وللفئات المستهدفة وحرصًا على تلبية الاحتياجات غير الملباه للمجتمع، فقد تقرر تنفيذ المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية التوعوية والخدمية الموسعة لدعم تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، والتي تستهدف (٢٧) محافظة من ضمنها محافظة البحيرة، مشيرًا إلى أن الحملة تحت رعاية الدكتور  خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة.

تقديم خدمات تنظيم الأسرة بالبحيرة 

وأكد هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن الحملة تعمل على تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان، بالإضافة إلى تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة بالمجان.

كما أوضح وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، عن تنفيذ الندوات الإعلامية الخاصة بمبادرة "أيامنا أحلى" بكل الإدارات المشاركة واقامة معارض لمنتجات نوادي المرأة بجميع الإدارات المشاركة وسوف تقام هذه الفعاليات بمشاركة كل الجهات المعنية بالقضية السكانية بمحافظة البحيرة، وذلك تحت إشراف الدكتورة أميرة أحمد عبدالعال، مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية.

البحيرة هاني جميعة الصحة حقك تنظمي حملة

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