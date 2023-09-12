عاجل.. الأرصاد تعلن موعد انتهاء عاصفة دانيال وتحسن الأحوال الجوية

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن المنخفض الجوي الناتج عن العاصفة "دانيال" أثر على بعض المناطق منذ دخوله الأجواء المصرية أمس مثل مطروح والصحراء الغربية، والمناطق الداخلية بانتشار الرياح المحملة بالرمال والأتربة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن المنخفض تسبب في تقلبات جوية مثيرة للرياح والأتربة، وأدى لانخفاض الرؤية على محافظات شمال البلاد، وسقوط أمطار متوسطة على المناطق الساحلية مثل مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفرالشيخ، مؤكدة أن شدة سقوط الأمطار اختلفت من محافظة لأخرى.

وأكدت أن غدًا الأربعاء يشهد استمرارًا لسقوط الأمطار، ويتجه للمناطق الشرقية وقوته تضعف تمامًا، مشيرة إلى أنه مع يوم الخميس ينتهي المنخفض المؤثر علينا تمامًا وتبقى درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية.

نصائح الأرصاد للمواطنين

وحذرت من القيادة بسرعة على الطرق خاصة في المناطق المنتشرة فيها الرمال والأتربة، وكذلك يجب الابتعاد عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء، مؤكدة أنه لا توجد آثار جانبية أو تعطيل للأنشطة اليومية بسبب المنخفض الجوي.