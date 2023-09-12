الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأرصاد: مصر آمنة من تأثيرات العاصفة "دانيال"

مصر
مصر

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية أن العاصفة دانيال القادمة إلى مصر من دولة ليبيا آمنة على مصر، وفقدت قوتها.

وأضاف مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مشيرا إلى وجود أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مستوى محافظات الجمهورية.

طقس اليوم الثلاثاء

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء انخفاضًا طفيفًا فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، يصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد ونشاط رياح على بعض المناطق.

ويتوقع أن يسود اليوم طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح أحيانًا قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من مدن القناة وشمال محافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد، وفرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة تكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء، وأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى.

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