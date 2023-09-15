ارتفاع فى الرطوبة.. "الأرصاد": الطقس حار نهارًا والقاهرة تسجل 33 درجة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة، مشيرة إلى أننا نشهد استقرارًا تامًا في الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية.

طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد

وقالت غانم في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة المصرية الأولى، إنه من المتوقع أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة مشمس على سيناء وجنوب الصعيد، ومائل للحرارة على أغلب أنحاء البلاد.

وأضافت: "تؤثر علينا كتل هوائية شمالية معظمها قادمة من البحر المتوسط، مرورًا بجنوب أوروبا وتكون معتدلة ومنخفضة في درجات حرارتها"، مشيرة إلى أن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام في معظم المحافظات.

الطقس معتدل في الصباح الباكر وارتفاع في الرطوبة ظهرًا

وتابعت: "نتأثر أيضًا بامتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة في فترة الصباح الباكر مما يؤدي إلى تلطيف الطقس، لكن مع تقدم ساعات النهار ودخولنا في فترة الظهيرة تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع".

كما أشارت إلى أنه مع ارتفاع درجات الحرارة نشهد ارتفاعًا في الرطوبة، ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة على القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 24.