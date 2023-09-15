توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الطقس المعتدل على كافة السواحل الشمالية، لطيف في ساعات الصباح والمساء على القاهرة والمحافظات، حار في ساعات النهار، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 15-9-2023.

حالة الطقس اليوم

توقعت هيئة الأرصاد الجوية حول الطقس اليوم الجمعة، 15 سبتمبر 2023، أن يسود الطقس الحار نهارًا على معظم أنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على الوجه البحري وجنوب سيناء، معتدل ليلًا على شمال البلاد، مائل للحرارة على جنوب البلاد.

وتوقعت الهيئة أن تتراوح درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى والوجه البحري من 33 إلى 35 درجة مئوية، وفي السواحل الشمالية من 28 إلى 31 درجة مئوية، وفي جنوب سيناء من 38 إلى 42 درجة مئوية، وفي شمال الصعيد من 36 إلى 38 درجة مئوية، وفي جنوب الصعيد من 41 إلى 44 درجة مئوية.

وأشارت الهيئة إلى أنه يتوقع أن يسود الطقس الغائم جزئيًا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب سيناء، مع نشاط الرياح على بعض المناطق.

وفقًا لتوقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية المصري، سيكون البحر المتوسط خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ويكون مضطربًا على طول الساحل يوم غد الجمعة. ودرجة حرارة سطح البحر 17 درجة مئوية، أما البحر الأحمر فسيكون خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ويكون مضطربًا على بعض المناطق. ودرجة حرارة سطح البحر 27 درجة مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

السواحل الشمالية: العظمى: 28 درجة مئوية ، الصغرى: 22 درجة مئوية

جنوب سيناء: العظمى: 38 درجة مئوية الصغرى: 28 درجة مئوية

مدينة القاهرة: 33 درجة مئوية نهارًا، 25 درجة مئوية ليلًا

مدينة الإسكندرية: 28 درجة مئوية نهارًا، 22 درجة مئوية ليلًا

مدينة الغردقة: 38 درجة مئوية نهارًا، 28 درجة مئوية ليلًا

مدينة شرم الشيخ: 38 درجة مئوية نهارًا، 28 درجة مئوية ليلًا

مدينة أسوان: 41 درجة مئوية نهارًا، 29 درجة مئوية ليلًا