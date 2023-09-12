أمطار غزيرة مفاجئة.. موجة الطقس السيئ تصل الشرقية

شهدت بعض مدن ومراكز الشرقية، حالة من سقوط الأمطار المفاجئة، مع استقرار لحالة الطقس واعتدال لسرعة الرياح، وذلك ضمن تأثيرا وصول العاصفة دانيال لمحافظات مصر.

حيث شهدت مدينة الزقازيق، وبعض المدن والمراكز، هطول الأمطار غزيرة مفاجئة، مع زيادة فى الرطوبة، واستمرار فى ارتفاع درجة الحرارة، كما شهدت محافظة الشرقية منذ الصباح الباكر حالة من الغيوم وغياب الطقس المشمس.

وفى خطة من محافظة الشرقية للاستعداد لاستقبال موجة الطقس السيئ ومجابهة تقلبات الطقس والسيول المحتملة، شدد محافظ الشرقية على الانتهاء من مراجعة غرف تصريف مياه الأمطار ومطابق الصرف الصحي والتأكيد على رفع وصلات الكهرباء العشوائية على المبانى والمنشآت العامة، وكذلك تسليك مواسير تصريف مياه الأمطار أعلى أسطح المباني الحكومية وتفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بالغرفة الرئيسية بالديوان العام للتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة.

مياة الشرب تستعد بمعداتها لمواجهة الأمطار

كما أعلن رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن التنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، لتمركز المعدات فى الأماكن المتوقع تجمع المياه بها وتجهيز عدد معدات الكسح لسحب مياه الأمطار أولا بأول، تجنبا لوقوع سيول تعيق الحركة وسير المواصلات والمواطنين.

كما اعلن رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن تجهيز مجموعات للصيانة الكهربية والميكانيكية والشبكات بالإضافة الي تجهيز غرفة عمليات بالشركة تكون على تواصل دائم مع غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لسرعة التعامل مع المشكلات الطارئة وإيجاد حلول سريعة لها.

يذكر أن محافظات مصر تستعد لمواجهة تأثير العاصفة دانيال بعد أن أطاحت بعدد من مناطق ليبيا، وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل وتوقعات وصول العاصفة "دانيال" إلى الشواطئ المصرية، معلقة: "ستكون العاصفة دانيال في مصر أقل حدة وشدة مما يحدث في ليبيا".

وأوضحت أن الأمطار ستمتد خلال فترات المساء لبعض المناطق من محافظة الإسكندرية ما بين الخفيفة إلى المتوسطة، بالإضافة إلى سرعات الرياح على الصحراء الغربية ما بين 30 إلى 50 كم فى الساعة، وستؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة، مشددة على أن الرؤية الأفقية بدأت بالفعل في الانخفاض ببعض المناطق الموجودة في مطروح إلى 2000 متر نتيجة للرمال والأتربة المثارة.