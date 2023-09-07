الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أهالى الشرقية يحتشدون لبدء مؤتمر ملتقى الأحزاب لدعم ترشح الرئيس السيسى (فيديو)

المؤتمر
المؤتمر

شهدت مدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، انطلاق أول مؤتمر لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي ومطالبته بالترشح لفترة رئاسية جديدة، بمشاركة الأحزاب والكيانات السياسية المصرية، والآلاف من أهالي المحافظة.
فقد تم اختيار محافظة الشرقية، لتكون نقطة انطلاق مؤتمرات وفعاليات تأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى، لفترة رئاسية جديدة، اليوم، ليجتمع أحزاب مصر، برؤسائهم، حيث يتواجد ما يزيد على ٦٠ حزبًا، إلى جانب حضور نواب محافظة الشرقية، من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، بما يزيد على ٣٥٠ نائبًا ونائبة من أبناء الشرقية، ونواب عدد من المحافظات الأخرى، إلى جانب حشد كبير من أهالي المحافظة وكافة محافظات مصر من المؤيدين لترشح الرئيس عبدالفتاح السىيسي.

ويشهد المؤتمر حالة من الاستنفار الأمنى المكثف، من قبل قوات الشرطة والأمن المركزى، وقوات الحماية المدنية، لتسود حالة من الأمان أثناء انعقاد المؤتمر.

وتواجد عدد كبير من الأهالى وأطفالهم حاملين أعلام مصر، للإجماع على تأييد ترشح الرئيس السيسى لفترة جديدة لإكمال خطة التنمية التى بدأها.

يذكر أنه، أمس، نظم أهالى محافظة الشرقية من المؤيدين لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤتمرًا لدعم ترشح الرئيس لفترة جديدة مقبلة، حيث شهدت قرية التلين، دائرة مركز منيا القمح، حضور أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

حضر المؤتمر كل من الدكتور محمد سليم، أمين عام حزب مستقبل وطن بالشرقية، والدكتور وديع أنطوان، نائب رئيس الغرفة التجارية بالشرقية، وعدد من نواب مجلسى النواب والشيوخ، على رأسهم النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وأمين تنظيم الحزب فى مصر، والنائب أحمد البنا، عضو النواب والنائب عبدالمجيد الأشقر والنائب خالد عبدالمولى، والنائب على أبوأحمد والنائب وجيه أباظة، والنائبة مي غيث، ولفيف من العُمد والمشايخ بقرى محافظة الشرقية.

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تأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ حزب مستقب وطن حزب امؤتمر محافظةاشرقية

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