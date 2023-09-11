الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الأرصاد لـ "القاهرة الإخبارية": العاصفة "دانيال" في مصر أقل حدة وشدة مما يحدث بليبيا (فيديو)

العاصفة دانيال
العاصفة دانيال

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل وتوقعات وصول العاصفة "دانيال" إلى الشواطئ المصرية، معلقة: "ستكون العاصفة دانيال في مصر أقل حدة وشدة من ما يحدث في ليبيا".

العاصفة دانيال في مصر

وقالت خلال مداخلة هاتفية على فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الاثنين، إن العاصفة دانيال ستبدأ في فقدان قوتها عند دخولها للأراضي الليبية، خاصةً أنها تكتسب قوتها من حرارة البحر المتوسط، وبمجرد دخولها الأراضي الليبية ستبدأ كميات الأمطار بالتقليل وسرعات الرياح بالتراجع أيضًا.

حالة الطقس في مصر

وتابعت، أن بعد دخول العاصفة الأراضي الليبية ستبدأ تتأثر مصر في بعض المناطق الحدودية لها، وتتحول إلى منخفض جوي متعمق على الصحراء الغربية، مع وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا تبدأ تشهد مصر حالة من عدم الاستقرار حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، خاصة اليوم في غرب البلاد بمحافظة مطروح، مصحوبة بسقوط أمطار ما بين متوسطة وغزيرة ورعدية على “سيوة والسلوم ومطروح”.

خريطة الأمطار

وأوضحت، أن الأمطار ستمتد خلال فترات المساء لبعض المناطق من محافظة الإسكندرية ما بين الخفيفة إلى المتوسطة، بالإضافة إلى سرعات الرياح على الصحراء الغربية ما بين 30 إلى 50 كم على الساعة ستؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة،  مشددة أن الرؤية الأفقية بدأت بالفعل في الانخفاض ببعض المناطق الموجودة في مطروح إلى 2000 متر نتيجة للرمال والأتربة المثارة.

الظواهر الجوية

واختتمت، أن الرمال والأتربة المثارة مستمرة طوال اليوم، خاصة بالمناطق الداخلية لجمهورية مصر العربية لتشمل القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة، ومع حركة المنخفض الجوي تستمر حركة عدم الاستقرار غدا الثلاثاء والأربعاء على المناطق الداخلية في الجمهورية، ولكنها أقل حدة وأقل شدة مما تحدث بشكل كبير في ليبيا واليونان.

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