موعد التوقيت الشتوي في مصر 2023.. وميعاد انتهاء فصل الخريف

تصاعدت حدة البحث عن موعد التوقيت الشتوي في مصر 2023 وانتهاء العمل بالتوقيت الصيفي الذي تم تطبيقه في شهر أبريل الماضي ويستمر لمدة 6 شهور وفقا للقرار المعتمد من مجلس النواب بهدف توفير مصادر الطاقة المختلفة مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز الطبيعي.

موعد التوقيت الشتوي في مصر 2023

يبدأ تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2023 في نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر وبالتحديد منتصف ليل 27 من شهر أكتوبر المقبل 2023 حيث يتم تأخير الساعة نحو 60 دقيقة لتعود إلى الساعة الحادية عشر مساءا حيث يجب على المواطنين ضبط ساعاتهم وفقا للتوقيت الجديد لضمان الذهاب إلى أعمالهم في الأوقات المحددة.

ويستمر العمل بالتوقيت الشتوى حتى شهر أبريل 2024 لمدة 6 شهور وفقا لقانون توفير الطاقة الذي تم اعتماده رسميا من قبل أعضاء مجلس النواب عقب توقف دام أكثر من 6 سنوات حيث يستطيع التوقيت الصيفي حفظ الطاقة بما يقارب نحو 3.5% من الكهرباء وذلك لاستخدام الإضاءة الطبيعية.

موعد انتهاء فصل الخريف 2023

انطلقت شهور فصل الخريف يوم السبت الموافق 23 سبتمبر الجاري في جمهورية مصر العربية والذي يتميز الخريف بهبوط ملحوظ في درجات الحرارة وتصبح فيه السماء مغيمة وممطرة، وينتهي فصل الخريف يوم الثلاثاء الموافق 20 ديسمبر 2023 ليبدأ فصل الشتاء.

يستمر فصل الخريف في مصر ثلاثة أشهر وفقا للمعهد البحوث الفلكية بمدينة حلوان حيث تشرق الشمس مباشرة على خط الاستواء ويتساوى طول الليل والنهار ويكون خريفا في نصف الكرة الشمالي وربيعا في نصف الكرة الجنوبي ويعتبر فصل انتقاليا من الحرارة والرطوبة في الصيف إلى انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار في فصل الشتاء حيث يتسم باعتدال درجات الحرارة أغلب أيامه.

موعد بداية فصل الشتاء في مصر 2024

يبدأ فصل الشتاء يوم 22 ديسمبر ويستمر حتى يوم 20 مارس 2023 في نصف الكرة الشمالي الذي تقع فيه جمهورية مصر العربية وهو أبرد فصول العام حيث يرتبط بالأمطار وانخفاض درجات الحرارة والثلوج وانعدام سطوع الشمس وقصر ساعات النهار ويستمر نحو 89 يوما في النصف الشمالي و 93 يوما في النصف الجنوبي.