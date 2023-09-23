مع بداية فصل الخريف.. نصائح للحفاظ على صحة البشرة والشعر

بدأ اليوم فصل الخريف الذي تعاني منه عدد كبير من الفتيات والسيدات بسبب التقلبات الجوية التي تؤثر سلبًا على بشرتهن، وتقدم "الدستور" في السطور التالية، مجموعة من النصائح حسبما نشر في موقع "health"، للحفاظ على البشرة والشعر خلال فصل الخريف.

الحفاظ على صحة البشرة والشعر في فصل الخريف

يتسبب الهواء الجاف خلال فصل الخريف في جفاف الجلد والشعر، لذا؛ يجب الحرص على استخدام الكريمات المرطبة المناسبة لنوع البشرة، وذلك للحفاظ على ترطيب البشرة بشكل جيد وهو ما سيقلل من فرص وجود مشاكل صحية بها، كما يجب الحرص على ترطيب الشعر جيدًا وتعرضه للهواء قدر الإمكان.

وبحسب ما جاء في الموقع، يجب الحرص على استخدام مرطبات للبشرة والشعر تحتوي على: الزيوت المعدنية، زبدة الشيا، الفازلين، السيراميد، الأحماض الدهنية، شمع العسل، اللانولين، السكوالين، والبارافين، وذلك للتأكد من ترطيب البشرة والشعر بشكل مناسب خلال فصل الخريف.

استخدام واقي الشمس

يجب الحرص على عدم قطع استخدام واقي الشمس خلال فصل الخريف، فبعض الفتيات يعتقدن أنه بانتهاء فصل الصيف يمكنهم الاستغناء عن استخدام واقي الشمس ولكن الأمر مختلف تمامًا، إذ أن واقي الشمس يجب الحرص على استخدامه خلال فصل الخريف والشتاء أيضًا وذلك لضمان عدم تعرض البشرة لأي ضرر.

استخدام غسول مناسب للبشرة

يجب خلال فصل الخريف، الحرص على استخدام غسول غير المعتاد استخدامه خلال فصل الصيف، وذلك من أجل الحفاظ على ترطيب البشرة، والحفاظ على بقاء الزيوت الطبيعية المتواجدة على سطح البشرة، وينصح باستخدام الغسولات الكريمية بدلا من الرغوية.

احذر استخدام المقشرات خلال الخريف

كما يجب الحرص على استخدام مقشر لطيف بمعدل 1 – 2 أسبوعيًا، ويجب الابتعاد عن استخدام المقشرات الكيميائية القوية أو التقشير الفيزيائي، وذلك خلال فصل الخريف، واستبدالها بالمقشرات التي تحتوي على حمض اللاكتيك أو غيرها من المكونات اللطيفة على البشرة.