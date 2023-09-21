وفقًَا لقرارات الحكومة.. موعد التوقيت الشتوي في مصر 2023

تبدأ مصر في تطبيق التوقيت الشتوي منذ نهاية شهر أكتوبر المقبل، وفقًا لتوجيهات مجلس الوزراء، وتحديدًا من 26 أكتوبر 2023، وهو آخر خميس في الشهر حينها سوف يتم تغيير الساعة فى مصر حيث سوف يتم تأخير الساعة 60 دقيقة إلى الوراء، وبذلك سيكون أمامنا أيام قليلة لانتهاء التوقيت الصيفي الذي بدأ العمل به منذ يوم الجمعة الموافق 24 أبريل 2023.

التوقيت الصيفي

يتم الآن العمل بالتوقيت الصيفي منذ 28 أبريل 2023، وفقًا لقرار مجلس الوزراء، وذلك لترشيد استهلاك الكهرباء، حيث تم تقديم الساعة 60 دقيقة إلى الأمام على أن يعود العمل بالتوقيت الشتوي بنهاية شهر أكتوبر المقبل، تزامنًا مع عودة فصل الشتاء وبدء العام الدراسي الجديد.

التوقيت الشتوي

يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي منذ 28 أكتوبر المقبل 2023، أي آخر خميس في الشهر على أن يتم تأخير الساعة 60 دقيقة للوراء، وفقًا لقرار مجلس الوزراء، لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى معيشتهم.

مميزات التوقيت الشتوي والصيفي

حيث يوفر التوقيت الشتوي تكلفة استخدام وسائل التدفئة، بما يسهم في ترشيد استهلاك الكهرباء، ويقلل من حوادث المرور، ويعمل على تنشيط خلايا المخ أثناء الاستيقاظ، وينعكس على الطاقة الإيجابية للأطفال أثناء الدراسة، أما التوقيت الصيفي فيوفر استخدام الطاقة بسبب طول ساعات النهار، مما يتيح الاستفادة بشكل أكبر من أشعة الشمس، طوال ساعات النهار، وترشيد استهلاك الكهرباء مما ينتج عنه تقليل النفقات، وتخفيف الضغط عن شبكة الكهرباء، ويقلل معدلات الجريمة لقلة ساعات الليل والظلام.

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