موعد تغيير الساعة في مصر 2023.. وأضرار وفوائد التوقيت الشتوى

يبحث العديد من المواطنين عن موعد تغيير الساعة في مصر حيث يكثر البحث خلال الساعات القليلة الماضية عن موعد تغيير الساعه في مصر ، في هذا السياق تكشف الدستور كافة التفاصيل عن تغير مواعيد الساعة فى مصر حسبما تم الإعلان عنها رسميًا.

موعد تغيير الساعة في مصر

يتم التوقيت الآن بالعمل على التوقيت الصيفى وأيام قليلة وينتهى العمل بالتوقيت الصيفى على أن يتم العمل بـ التوقيت الشتوى وذلك بالتزامن مع قرب فصل الشتاء وانتهاء فصل الصيف حسبما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

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بدء تفعيل التوقيت الصيفي في مصر منذ يوم الجمعة 28-4-2023 وحينها تم تقديم الساعة 60 دقيقة «إلى الأمام»، وفقًا لقرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن بينما يبدأ التوقيت الشتوي في مصر 2023 في آخر يوم خميس بشهر أكتوبر الموافق 26-10-2023، وحينها سوف يتم تغيير الساعة فى مصر حيث سوف يتم تأخير الساعة 60 دقيقة إلى الوراء والتوقيت الصيفي في مصر تم تطبيقه منذ عام 1940 وتوقف العمل به أكثر من مرة ليعود تفعيله مرة أخرى 28 أبريل 2023.

أضرار وفوائد التوقيت الصيفى أوالشتوى

للتوقيت الصيفى أو الشتوى فوائد وأضرار حسبما أعلنتها الدراسات العلمية التى أجريت لذلك فوفقًا للدراسات عن فائدة التوقيت الصيفي والشتوي، أثبتت أن الأول يتسبب في عيوب وأضرار ومخاطر للأفراد لا تحدث في الثاني، وهى مرتبطة بتقديم الساعة أو تأخيرها، ومن بينها: زيادة معدلات الإصابة بالنوبات القلبية ووضع الجسم تحت ضغوط عدة بسبب تغير الساعة واضطراب الإيقاع الزمني البيولوجي للفرد حيث أنه في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية يتم تغيير الساعة في الثالثة و الثانية صباحًا، فيتحول اليوم إلى 25 ساعة بدلاً من 24، بالإضافة إلى أنه يأتي الليل مبكرًا ويكون أكثر قتامة في أمريكا وأوروبا بسبب أن اليوم يصبح 25 ساعة ويحدث أيضًا اضطرابات النوم: يقلل عدد ساعات النوم في التوقيت الصيفي لمدة 60 دقيقة، كما أنه من أضرار التوقيت الشتوى تأخير الرحلات الجوية.