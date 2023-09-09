السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد التوقيت الشتوي في مصر 2023 .. وفوائد العمل به

موعد التوقيت الشتوي
موعد التوقيت الشتوي في مصر 2023

تصاعدت حدة البحث عن موعد التوقيت الشتوي في مصر 2023 عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك قبيل أيام فقط من انتهاء شهور فصل الصيف والذي بدأ في أواخر شهر أبريل عقب اعتماد أعضاء مجلس النواب لقانون توفير وحدات الغاز المستخدمة في إنتاج الكهرباء بالإضافة إلى توفير 1% من استهلاك الكهرباء الذي أصدره مجلس الوزراء.

موعد التوقيت الشتوي في مصر 2023 

يبدأ تطبيق التوقيت الشتوي في كافة محافظات جمهورية مصر العربية في آخر خميس بشهر أكتوبر 2023 الموافق 26 أكتوبر 2023 حيث يتم تأخير عقارب الساعة نحو 60 دقيقة إلى الوراء، وذلك عقب مرور نحو 6 شهور من تطبيق التوقيت الصيفي يوم الجمعة الموافق 28 أبريل 2023 الماضي.

استمر التوقيت الصيفي نحو 180 يوم فقط خلال العام الحالي 2023، وذلك لتوفير مبلغ 25 مليون دولار وفقا للدراسة المقدمة من وزارة الكهرباء بشأن توفير وحدات الغاز المستخدمة في إنتاج الطاقة الكهربائية بالإضافة إلى 1% من استهلاك الكهرباء الأمر الذي  يؤدي إلى توفير مبلغ 150 مليون دولار في العام.

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فوائد العمل بالتوقيت الشتوي في مصر 2023

يتساءل الملايين من المواطنين عن موعد التوقيت الشتوي في مصر 2023 وفوائد العمل به والتي تتلخص فيما يلي:-

  • تقليل استخدام الكهرباء خلال ساعات الصباح الباكر حيث يستيقظ المواطنين من نومهم بعد شروق الشمس دون الحاجة لاستخدام الكهرباء.
  • يوفر الناس كلفة استخدام وسائل التدفئة مثل المكيف والدفايات الكهربائية.. حيث ترتفع درجات الحرارة مع شروق الشمس لتخفف من شدة البرودة.
  • التقليل من حوادث السير.
  • ينعكس إيجابيا على الطاقة الإنتاجية للفرد في العمل والطاقة الاستعابية للطلاب في المدارس شتاءا فالجميع يذهب إلى عمله عقب شروق الشمس.
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موعد انتهاء التوقيت الشتوي 2023

بداية التوقيت الشتوي 2023 وموعد انتهائه محور اهتمام الكثيرين حاليا حيث ينتهي العمل بالتوقيت الشتوي في أخر أسبوع في شهر ابريل من كل عام وبالتحديد يوم الجمعة الأخيرة من الشهر حيث يجب على المواطنين التأقلم على التوقيت سواء الصيفي أو الشتوي خاصة في العمل أو الدراسة.

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