السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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متحدث الوزراء يكشف حقيقة إلغاء التوقيت الصيفي ووجود أزمة في إنتاج حقل ظهر للغاز

نادر سعد
نادر سعد

أكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه لا صحة لما يتردد حول وجود أزمة في إنتاج حقل ظهر للغاز.

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر قناة صدى البلد، أن أقصى نسبة في انخفاض إنتاج الغاز بحقل ظهر 5% مقابل 15% في بعض حقول الغاز عالميًا، لافتاً إلى أن هناك استكشافات جديدة لحقول الغاز في مصر وتعوض أي نقص.

وأوضح أنه لم يطرح للمناقشة العودة للتوقيت الصيفي، لافتًا إلى أن التوقيت الصيفي مستمر ويوفر 10%  للطاقة، مؤكدًا أنه ليس ن الوارد إلغاء التوقيت الصيفي، حيث أننا بحاجة إلى الترشيد. 

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على ترشيد الاستهلاك في المؤسسات والمقرات الحكومية، لافتاً إلى أن المقرات الحكومية بالعاصمة الإدارية على رأس الأولويات في خطة الترشيد. 

وأكد، أنه يتم إغلاق كافة التكييفات والإضاءات غير الضرورية في مقرات الحكومة بالعاصمة الإدارية بعد انتهاء العمل، كما سيتم تخفيض الإضاءات في الشوارع، مؤكدًا أن تطبيق خطة ترشيد الكهرباء مسؤولية كل محافظ في محافظته. 

 

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