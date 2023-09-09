سفير طاجيكستان بالقاهرة: قيادة مصر تدعو دائما لحل الصراعات بالاختيار الحر للشعب

أشاد ضراب الدين قاسمي، سفير طاجيكستان بالقاهرة، بجهود مصر لمساعدة الشعب السوداني بما في ذلك استقبال العديد من اللاجئين، وتوفير المساعدات الإنسانية والتجارة عبر الحدود مع السودان، معتبرا أن قرار استئناف رحلات الطيران بين القاهرة وبورتسودان خبرا جيدا للغاية.

وأعرب قاسمي، بمناسبة العيد القومي لطاجيكستان الذي يوافق اليوم السبت- عن أمله أن يعم الأمن والاستقرار في كافة مناطق السودان في أسرع وقت، ويعود الشعب السوداني إلى حياته الطبيعية والهادئة.

وأكد أهمية دور مصر صاحبة الثقافة والتاريخ الغني والعريق، والتي دائمًا ما يكون دورها إيجابيًا وبناءً في حل الصراعات الإقليمية، خاصة في السودان وليبيا وغيرها من الدول الإفريقية، وكذلك القضية الفلسطينية، فضلا عن القضايا ذات الصلة بأفغانستان المجاورة لبلادنا.

وأوضح سفير طاجيكستان بالقاهرة أن قيادة مصر دائما تدعو إلى حل الصراعات في الدول بالطرق السياسية والدبلوماسية وبالاختيار الحر للشعب، مشيدا بالتعاون المثمر مع مصر في مجال مكافحة مخاطر الإرهاب والتطرف.

وأفاد بأن العلاقات بين مصر وطاجكستان تتطور وتتوسع في كافة المجالات، بما في ذلك السياسية والثقافية والأمنية والاقتصادية والتجارية، مؤكدا أهمية زيارة رئيس طاجيكستان إمام علي رحمان للقاهرة في عام 2022، التي أعطت دفعة قوية للعلاقات، حيث تم التوقيع على خمس اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات الزراعة والتعليم والشباب والرياضة واتفاق صداقة بين محافظة جنوب سيناء وإقليم طاجيكي، ومذكرة تفاهم بين هيئتي الكتاب في كلا البلدين، كما تم التوقيع على 11 مذكرة تفاهم بين الجهات والشركات المصرية ونظيرتها من جمهورية طاجيكستان في ختام فعاليات منتدى الأعمال المصري - الطاجيكي الذي عقد على هامش الزيارة.

وأوضح قاسمي أن هذه الزيارة الهامة أدت إلى زيادة اهتمام الدوائر الاقتصادية والتجارية والاستثمارية من القطاع الخاص المصري إلى طاجيكستان ومن المتوقع أن تحقق في القريب العاجل نتائج أولية واعدة للغاية، مشيرا إلى أنه بالرغم عن العلاقات الثنائية الجيدة والروابط السياسية والأمنية والعلمية والثقافية القوية، إلا أن التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري كان شبه معدوم خلال الثلاثين عامًا الماضية.

وأكد على وجود فرص كثيرة لتوسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري، في ضوء الموارد الطبيعية الهائلة التي تتمتع بها طاجيكستان، بما في ذلك التعدين، وقال "من الممكن الاستفادة من خبرات ومهارات المصريين في هذا المجال وغيرها من المجالات الاقتصادية"، مضيفا أن الدراسة والتنفيذ العملي للخبرات والمهارات المهنية للمصريين في مجال تطوير السياحة وتوطين مختلف قطاعات الصناعة تجذب اهتماما كبيرا من الحكومة ورجال الأعمال في بلادنا.

مصر وطاجيكستان لهما مواقف متشابهة على الساحتين الإقليمية والعالمية

وقال قاسمي إنه من المنتظر زيارات رفيعة المستوى من مصر، وقد تم إرسال الدعوات الرسمية، مضيفا "نأمل أننا نتشرف في المستقبل القريب باستقبال الوفود المصرية الرسمية في طاجيكستان"، موضحا أنه يتم حاليا التخطيط لعقد الاجتماع الثالث للجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني في طاجيكستان وإقامة الأيام الثقافية؛ بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين والشعبين المصري والطاجيكي.

وأضاف أن مصر وطاجيكستان لهما مواقف متشابهة على الساحتين الإقليمية والعالمية، ويدعم كل منهما مصالح الآخر بشكل مستمر، مؤكدا امتنان بلاده بدعم مصر لاقتراحها إعلان عام 2025 "عام حماية الأنهار الجليدية" على الساحة العالمية، مشيرا إلى أن طاجيكستان باعتبارها صاحبة مبادرات المياه العالمية ورائدة في حل قضايا المياه العالمية، تقود أجندة الأمم المتحدة للمياه منذ أكثر من 20 عامًا، وهي مع مصر عضو نشط في التحالف الدولي للمياه من أجل المناخ.

وأوضح سفير طاجيكستان بالقاهرة أن الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمان، كان من أكثر المشاركين نشاطًا في مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين للمناخ الذي عقد في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022، مشيرا إلى أن هناك قواسم مشتركة وتقارب بين البلدين وتشابه في العادات بين الشعبين المصري والطاجيكي في ضوء التاريخ العريق والثقافة الغنية وقد ارتبطوا بعلاقات قوية مع بعضهم البعض عبر طريق الحرير وطريق لوجوفارد منذ العصور القديمة.