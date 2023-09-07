الخميس 07 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ردود فعل الشعب السوداني والمجتمع المدني على قرار حل ميليشيا الدعم السريع

الشعب السوداني
الشعب السوداني

استعرض محمد إبراهيم، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، ردود فعل الشعب السوداني والمجتمع المدني على قرار حل ميليشيا الدعم السريع، مؤكدًا أن القرار وجد استجابة واسعة من القوات السياسية والشارع السوداني.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "منتصف النهار" المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن هناك ترحيب واسع من قبل الشارع السوداني بعدما قرر البرهان إلغاء قانون قوات الدعم السريع، باعتبارها قوات خائنة متمردة.

وتابع: "هذا القرار سيضعف هذه القوة بشكل أكبر مما هي عليه من حالة ضعف الآن، لافتا إلى أنه الجيش السوداني سيمضي عملية الحسم التي لاتزال مستمرة في العاصمة الخرطوم".

حل ميليشيا الدعم السريع 

وأصدر، أمس، الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني مرسومًا دستوريًا بحل ميليشيا الدعم السريع، موجها القوات المسلحة والأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المعنية بوضع قرار حل ميليشيا الدعم السريع موضع التنفيذ.

 ويأتي القرار استنادًا إلى تداعيات تمرد ميليشيا الدعم السريع على السودان والانتهاكات الجسيمة التي مارستها ضد المواطنين.

حل ميليشيا الدعم السريع ميليشيا الدعم السريع القوات السياسية الشارع السوداني القاهرة الإخبارية

الأكثر قراءة

أهالى الشرقية يحتشدون لبدء مؤتمر ملتقى الأحزاب لدعم ترشح الرئيس السيسى (فيديو)

مرشح لمجلس الزمالك: نقدر نتعاقد مع محمد صلاح والأزمة الحالية مؤقتة

عاجل.. ذا أثلتيك: محمد صلاح لن ينضم لاتحاد جدة هذا الموسم

"لوائح الأجور" لإشعال الفتنة.. 5 مخرجات من اجتماع "المتحدة" مع نقابتي التمثيل والسينما واتحاد المنتجين

الداخلية تضبط المتهم بالتعدي بالضرب على بائع جائل

الداخلية تكشف حقيقة سير قائد سيارة برعونة فى مدينة نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أحمد عرابى

وائل لطفي

الدين العظيم الذى حولوه إلى سلعة!

ماجد حبته

فلسطين.. السد.. والعرب

الحسين عبدالرازق

الناس اللى ركبوا الترند!

خالد عكاشة

صراع القيادة والنفوذ فى الشمال السورى

محمد العسيري

الحيارى والمتعبون فى حضرة الشيخ ياسين

خالد حريب

انتخابات رئاسية واحتفالات الانتصار على الإرهاب

وائل لطفي

الجذور السامة للمشكلة السكانية

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«أعلى نقاط التفاهم».. إسرائيل على وشك التوصل لاتفاق تطبيع مع السعودية

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا طعن 3 مستوطنين فى القدس

الخارجية الفلسطينية تطالب بضرورة الاعتراف الفورى بالدولة وإنهاء الاحتلال