استعرض محمد إبراهيم، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، ردود فعل الشعب السوداني والمجتمع المدني على قرار حل ميليشيا الدعم السريع، مؤكدًا أن القرار وجد استجابة واسعة من القوات السياسية والشارع السوداني.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "منتصف النهار" المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن هناك ترحيب واسع من قبل الشارع السوداني بعدما قرر البرهان إلغاء قانون قوات الدعم السريع، باعتبارها قوات خائنة متمردة.

وتابع: "هذا القرار سيضعف هذه القوة بشكل أكبر مما هي عليه من حالة ضعف الآن، لافتا إلى أنه الجيش السوداني سيمضي عملية الحسم التي لاتزال مستمرة في العاصمة الخرطوم".

حل ميليشيا الدعم السريع

وأصدر، أمس، الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني مرسومًا دستوريًا بحل ميليشيا الدعم السريع، موجها القوات المسلحة والأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المعنية بوضع قرار حل ميليشيا الدعم السريع موضع التنفيذ.

ويأتي القرار استنادًا إلى تداعيات تمرد ميليشيا الدعم السريع على السودان والانتهاكات الجسيمة التي مارستها ضد المواطنين.