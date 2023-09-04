الخارجية السودانية تستنكر لقاء رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى بممثل ميليشيا الدعم السريع

استنكرت الخارجية السودانية لقاء رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بممثل ميليشيا الدعم السريع المتمردة في أديس أبابا، وفقًا لعاجل قناة "القاهرة الإخبارية".

وأكدت الخارجية السودانية، أن استقبال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي لممثلي الميليشيا المتمردة بمثابة منح حركات المعارضة المسلحة والميليشيات المتمردة شرعية لا تستحقها.

اللقاء يمثل سابقة خطيرة في عمل الاتحاد الإفريقي

وتابعت، أن اللقاء يمثل سابقة خطيرة في عمل الاتحاد الإفريقي ومخالفة واضحة لنظم وأعراف المنظمة وكل المنظمات الدولية.

وأوضحت أن سفارة السودان بأديس أبابا طلبت لقاء مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي؛ للاحتجاج على تلك الخطوة ومعرفة دوافعها وأسبابها.