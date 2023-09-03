الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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متحدث "الخارجية السودانية": الميليشيا المتمردة تستخدم التجمعات السكنية كثكنات عسكرية

الميليشيا المتمردة
الميليشيا المتمردة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية إن الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، تفقد العديد من الولايات، مؤكدًا أن الأوضاع طبيعية بمعظمها.

وأضاف متحدث الخارجية السودانية، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الجيش والشعب يؤكدان الإصرار على إنهاء التمرد، متابعًا: "حسم التمرد بات قريبًا وقادرون على تحقيق النصر".

وتابع: "الميليشيا المتمردة تستخدم التجمعات السكنية كثكنات عسكرية، ونتحرك مع الجهات الدولية للتحقيق بجرائم قوات الدعم السريع المتمردة".

كما أكد متحدث الخارجية السودانية أن ممارسات القوات المتمردة ترقى لجرائم الإبادة الجماعية، مضيفًا: "نتوقع تحركًا رادعًا من المجتمع الدولي ضد انتهاكات الميليشيا".

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