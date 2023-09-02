باحث سوداني: الشعب يد واحدة مع الجيش لدحر العدوان والتمرد

كشف الكاتب والباحث السوداني مجدي عبد العزيز، عن دلالات ورسائل حديث رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، وتأكيده على الربط بين الجيش والشعب السوداني في دحر الإرهاب والتمرد.

وقال عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية" إن ربط البرهان الجيش والشعب يرجع لأن ميليشيا الدعم السريع المتمردة شنت حربها على الشعب السوداني مباشرة والمرافق العامة وشردت المواطنين من بيوتهم.

باحث سوداني: أغلب أحياء الخرطوم حاليًا أصبحت خالية من المواطنين بسبب العدوان

وأضاف أن أغلب أحياء الخرطوم حاليًا أصبحت خالية من المواطنين بسبب ما فعلته الميليشيا المتمردة من نهب وقتل واغتصاب، مؤكدًا أن الميليشيا المتمردة مارست إبادة جماعية في دارفور، مشيرًا إلى أن العديد من المنظمات الدولية أدانت تلك الجريمة البشعة.

وأكد أن تطوع عدد كبير من الشعب السوداني للقوات المسلحة أكبر دليل على أن القوات المسلحة والشعب يواجهان هذا العدوان والتمرد ويعملان سويًا على دحره.

وتابع: "المشهد حاليًا في السودان هو أن الجيش والشعب يد واحدة لدحر العدوان والتمرد كما قال البرهان".