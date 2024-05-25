عاجل.. 100 شاحنة مساعدات وصلت غزة عبر الرصيف الأمريكى

أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة أن اقامة الرصيف الأمريكي المؤقت على ساحل غزة أتاح وصول 97 شاحنة مساعدات إنسانية خلال أسبوع، لافتا إلى أن العملية شهدت استقرارا بعد "بدايات صعبة".

وأنهت الولايات المتحدة الأسبوع الفائت إقامة هذا الرصيف بعد إعلان في شأنه أصدره الرئيس جو بايدن في مارس، والهدف منه هو تعويض القيود التي فرضتها إسرائيل على إيصال المساعدات إلى قطاع غزة من طريق البر، بعد سبعة أشهر من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال المتحدث باسم الامين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الجمعة إنه منذ وصول الشحنة الأولى في 17 مايو، تسلم برنامج الاغذية العالمي التابع للامم المتحدة والمكلف عملية إفراغ الشحنات التي تصل من قبرص، "97 شاحنة".

وأضاف أنه في اليومين الأولين، استولى سكان على حمولة "عدد معين من الشاحنات" كانت في طريقها إلى مستودعات برنامج الأغذية العالمي، مع توضيحه أن الوكالة لم تخسر أي شاحنة.

وكان صرح في وقت سابق هذا الأسبوع أنه خلال نهاية الاسبوع الفائت، اعترض سكان شاحنات كانت تعبر مناطق "لم تتلق أي مساعدة" وحيث يسود خطر الجوع، و"استولوا على ما يستطيعون" مما كانت تحمله.

لكن دوجاريك أكد الجمعة أن "العملية شهدت استقرارا (مذاك)، وسلك برنامج الأغذية العالمي طرقا مختلفة للوصول إلى مستودعه في دير البلح". ومع وصولها إلى المستودع، باتت المساعدات في تصرف وكالات الأمم المتحدة أو منظمات غير حكومية تمهيدا لتوزيعها.