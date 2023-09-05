الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الصحة يستعرض نموذجًا حيًا لسرعة زيادة المواليد على الساعة السكانية فى مصر

المؤتمر
المؤتمر

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة  والسكان، الساعة السكانية في مصر من الساعة (10:00:01) حتى (11:25:40) من صباح اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023، بمعدل زيادة في عدد المواليد بلغ 2230 مولودًا خلال ساعة و25 دقيقة و39 ثانية فقط.

جاء ذلك في مستهل إدارته الجلسة الحوارية "الزيادة السكانية والتغطية الصحية الشاملة: الفرص والتحديات"، ضمن فعاليات افتتاح المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية 2023،  تحت رعاية وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي وبحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيدة داريا وزيرة رعاية الأسرة بدولة صربيا، وحاج ناصر رئيس البرنامج القومي للسكان بنيجيريا، د.فاديا سعادة مدير برنامج التنمية في شرق إفريقيا والبنك الدولي، والدكتورة ليلى بكر المدير الإقليمي للدول العربية بصندوق الأمم المتحدة للسكان، والدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالية لدول شرق المتوسط.

وزير الصحة: 2230 مولودًا في ساعة و25 دقيقة اليوم

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار أن نموذج الساعة السكانية يدل على الزيادة السكانية السريعة في مصر، من 105 ملايين و411 ألفا و937 نسمة، إلى 105 ملايين و414 ألفا و515 نسمة.

ولفت وزير الصحة والسكان- خلال الجلسة- إلى عدد من المشروعات القومية التي نفذتها الدولة والتي كانت جزءًا من حل المشكلات التي تتسبب فيها الزيادة السكانية، مثل إنشاء ٢٤ مدينة جديدة لحل مشكلة العشوائيات، واستصلاح وزراعة ٣ ملايين فدان لضمان الأمن العذائي لهذه الزيادات، منوهًا إلى دور مبادرات الصحة العامة "100 مليون صحة" في تحسين المؤشرات الصحية للمواطنين على مدار الـ6 سنوات الماضية.

ووجه وزير الصحة والسكان، الشكر للمؤسسات الدولية الشريكة والمجتمع المدني لتعاونهم مع مصر في مواجهة مشكلات القصية السكانية.

ولفت وزير الصحة والسكان، إلى أهمية انضمام دولتي صيربيا ونيجيريا في الجلسة الحوارية، التي تم خلالها مشكلة استعراض المشكلة العكسية التي تواجه دولة صيربيا وهي انخفاض معدلات الموليد، كما لفت الوزير إلى أن مصر ونيجيريا وإثيوبيا مرشحة ضمن الدول الأكثر إنجابًا، وضمن الـ٨ دول المسئولة عن الزيادة السكانية حتى عام ٢٠٥٠، موضحًا أن نيجيريا إحدى الدول الموقعة على المؤتمر الدولي للسكان والصحة والتنمية.

وزير الصحة السكانية المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية وزير الصحة 2230 مولود في ساعة و25 دقيقة اليوم

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