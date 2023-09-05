وزير الصحة: أطلقنا مبادرة الـ 1000 يوم الذهبية لضمان حقوق الطفل

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، إن مصر مرت عبر تاريخها بالعديد من التحديات التي أثرت على النمو الاقتصادي والاجتماعي بما انعكس على معدلات النمو السكاني والإنجاب، بالإضافة إلى الوضع العالمى الذى تأثر نتيجة كورونا والأحداث المصرية الأوكرانية.

وأشار خلال كلمته فى المؤتمر العالمي للسكان، إلى أن مصر مرشحة لزيادة عدد السكان فى الفترة من عام 2040 لعام 2050 حوالى 17 مليون نسمة، حيث إنه يولد يوميًا 5683 مولودا جديدا.

وأكد أن الدولة المصرية لا تتدخل فى عدد المواليد لكل أسرة، وإنما نوجه بتكوين أسرة سعيدة صحية وتكون إضافة للمجتمع.

وأشار إلى أنه بالنظر إلى شرائح السكان، فإن هناك ٣٥ مليون مواطن عمرهم من يوم واحد حتى ١٥ عاما، فى حين أن هناك ٧ ملايين مواطن فوق سن ٦٤ عاما، بينما يبلغ عدد السكان فى سن العمل من ١٥ لـ٦٤ عاما تمثل ٦١.٧ مليون.

وتابع: لذلك نؤكد أن القضية ليست فى العدد، ولكن فى تحسين الخصائص السكانية للمواطنين والتى تشمل حقوق الأم وحقوق الطفل، وعليه تم إطلاق مبادرة الألف يوم الذهبية لضمان حقوق الطفل فى رعاية طبية آمنة.

الاستثمار في الثروة البشرية

وأكد وزير الصحة ضرورة الاستثمار فى القوى البشرية لزيادة الإنتاجية من خلال خلق فرص عمل منتجة، وهدفنا الأساسي تحقيق التوازن بين السكان والتنمية، مؤكدًا أن القضية السكانية تحتاج لوقت للحل.

وكان الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، قد أعلن أن المؤتمر العالمي للسكان، يشمل برامج علمية، وحوارات وجلسات، حيث يتضمن المؤتمر 65 جلسة حوارية يشارك بها 270 متحدثا من المصريين والأجانب، موضحًا أن البرنامج العلمي للزمالة المصرية يشارك في المؤتمر بواقع 14 ورشة و33 جلسة يتحدث بها 125 شخصا في 31 تخصصا.

يشارك فى المؤتمر كل المعنيين بقضايا السكان والصحة والتنمية على المستوى العالمي، والإقليمي والوطني، وعدد من الوزراء، والسفراء، وصناع القرارات، والمنظمات الأممية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، ورواد الأعمال، ووسائل الإعلام.

يذكر أنه سجل فى المؤتمر العالمي للسكان الذي ينعقد في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي 8 آلاف شخص من مصر وباقي دول العالم.