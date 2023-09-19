الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

موعد تغيير الساعة في مصر وبداية تطبيق التوقيت الشتوي

التوقيت الشتوي
التوقيت الشتوي

تغيير الساعة في مصر عاد بعد توقف استمر لأكثر من 12 عامًا حيث ألغت مصر التوقيت الصيفي الذي يستلزم تغيير الساعة في مصر وتقديمها 60 دقيقة منذ ثورة يناير 2011، إلا أنها عادت هذا العام إلى تغيير الساعة في مصر وتطبيق التوقيت الصيفي في نهاية أبريل الماضي على أن يتم تطبيق التوقيت الشتوي في منتصف فصل الخريف، وتعرض الدستور في التقرير موعد تغيير الساعة في مصر .. التوقيت الشتوي . 

موعد تغيير الساعة في مصر

يتم تغيير الساعة في مصر مع بداية  العمل بالتوقيت الشتوي في مصر 2023 يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023، في تمام الساعة 23:59 مساءً، حيث يتم تأخير الساعة 60 دقيقة إلى الوراء وبذلك تصبح الساعة 2:59 صباحًا بدلاً من 3:59 صباحًا.

وينتهي العمل بالتوقيت الشتوي في مصر 2023 يوم الجمعة الموافق 27 أبريل 2024، وذلك في تمام الساعة 23:59 مساءً، ويتم تغيير الساعة في مصر حيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة إلى الأمام وبذلك تصبح الساعة 2:59 صباحًا بدلاً من 1:59 صباحًا.

ويأتي تغيير التوقيت في مصر مرتين في السنة، مرة في فصل الخريف ومرة في فصل الربيع، وذلك بهدف ترشيد استهلاك الطاقة.

موعد تغيير الساعة في مصر وكيفية ضبطها على التوقيت الشتوي 2023

موعد تغيير التوقيت الشتوي في مصر وبداية فصل الخريف

بداية تغيير الساعة في مصر

يذكر أن تغيير الساعة في مصر  وتطبيق التوقيت الصيفي والتوقيت الشتوي في مصر كان لأول مرة عام 1940، خلال الحرب العالمية الثانية، وتم إلغاؤه بعد عام 1945، ولكنه استؤنف بعد 12 عامًا، في عام 1957.

وقد تم وقف تغيير الساعة في مصر وإلغاء التوقيت الصيفي والتوقيت الشتوي في مصر عدة مرات في السنوات الأخيرة، في عامي 2011 و2015 و2016. ولكن تم إعادة العمل به مرة أخرى عام 2023، بدءًا من يوم الجمعة الموافق 28 أبريل 2023، وحتى يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023.

ويقوم مجلس الوزراء بتحديد موعد تطبيق التوقيت الصيفي والتوقيت الشتوي في مصر، بناءً على توصيات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

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موعد بداية فصل الشتاء 

يبدأ فصل الشتاء في مصر فلكيًا يوم السبت الموافق 21 ديسمبر 2023، في تمام الساعة 2:50 صباحًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة. ويستمر فصل الشتاء لمدة 89 يومًا، وينتهي يوم السبت الموافق 20 مارس 2024، ليبدأ فصل الربيع.

ويعتبر فصل الشتاء فصلًا باردًا في مصر، ويتسم بانخفاض درجات الحرارة، وتساقط الأمطار بشكل متقطع.

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