الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

موعد تغيير التوقيت الشتوي في مصر وبداية فصل الخريف

التوقيت الشتوي
التوقيت الشتوي

حدد مجلس الوزراء موعد تغيير التوقيت الشتوي في مصر بعد أن لجأت الدولة في فصل الصيف الجاري إلى العودة لنظام التوقيت الصيفي بتقديم الساعة 60 دقيقة  لتقليل استهلاك الطاقة ، وذلك بعد توقف استمر 12 عام حيث تم إلغاء نظام التوقيت الصيفي عام 2011 عقب ثورة يناير.

وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد تغيير التوقيت الشتوي في مصر وبداية فصل الخريف . 

موعد تغيير التوقيت الشتوي في مصر 

اقتربت نهاية فصل الصيف والذي تم فيه عودة التوقيت الصيفي ، على أن يتم تغيير التوقيت الشتوي يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023، وذلك في الساعة 23:59، وعليه سيتم بتأخير الساعة 60 دقيقة.

ويبدأ العمل بالتوقيت الشتوي، منتصف ليل 27 من أكتوبر 2023، ويستمر التوقيت الشتوي حتى يوم الأربعاء 23 فبراير 2024.

وكانت مصر قد اتجهت إلى إعادة التوقيت الصيفي الذي توقفت عن تطبيقه في عام 2011، في أعقاب ثورة يناير لترشيد استهلاك الطاقة حيث يساهم التوقيت الصيفي في ترشيد استهلاك الطاقة، وذلك من خلال إطالة ساعات النهار والاستفادة من ضوء الشمس، مما يؤدي إلى تقليل استخدام الكهرباء في الإضاءة والأجهزة الكهربائية، والاستفادة من ساعات النهار حيث يساهم التوقيت الصيفي في الاستفادة من ساعات النهار بشكل أفضل، مما يمنح الناس المزيد من الوقت لممارسة الأنشطة الخارجية والرياضية.

مع اقتراب الخريف.. موعد بدء فصل الشتاء 2023 - 2024

معهد الفلك: 23 سبتمبر بدء فصل الخريف ويستمر 89 يومًا

موعد بداية فصل الخريف 

وفقًا للحسابات الفلكية، فإن موعد بداية فصل الخريف يبدأ في مصر يوم الجمعة الموافق 23 سبتمبر 2023، وذلك في الساعة 10:22 مساءً بتوقيت القاهرة ، ويصل ععد أيام فصل الخريف 89 يومًا و20 ساعة، ويبدأ فصل الخريف في مصر بانخفاض تدريجي في درجات الحرارة، وتساقط الأمطار، وتغير ألوان أوراق الأشجار، ويليه فصل الشتاءالذي يستمر حتى 21 مارس من عام 2024.

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الموعد الرسمي لبداية موسم فصل الشتاء لعام 2023

التوقيت الشتوي موعد تغيير التوقيت الشتوي التوقيت الصيفي موعد بداية فصل الخريف فصل الشتاء

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