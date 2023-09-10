الأحد 10 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد تغيير الساعة في مصر وكيفية ضبطها على التوقيت الشتوي 2023

تغيير الساعة
تغيير الساعة

موعد تغيير الساعة في مصر من ضمن الموضوعات التي تصدرت تريند البحث خلال الأيام الماضية بشكل مكثف من قبل الكثير.

تزداد عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” من قبل المواطنين بكافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة موعد تغيير الساعة في مصر، وذلك مع اقتراب موعد فصل الصيف وبدء دخول فصل الشتاء علينا.

وتزامناً مع اهتمام الكثير من المواطنين لمعرفة موعد تغيير الساعة في مصر، لتحويل الساعات على التوقيت الجديد، يرصد موقع “الدستور” في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها خلال الأيام الماضية عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لذلك نعرض لكم موعد تغيير الساعة في مصر الذي يوافق بداية التوقيت الشتوي 2023، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

txt

تزامناً مع تغير الساعة.. مشروبات صحيه للتخلص من التوتر

موعد تغيير الساعة في مصر

موعد تغيير الساعة في مصر سؤال تداول مؤخراً بشكل مكثف من قبل الكثير، لذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء، فإنه يفصلنا على انتهاء التوقيت الصيفي 2023 وبداية التوقيت الشتوي 2023، أيام قليلة، حيث يبدأ تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2023، وتغيير الساعة في مصر، آخر يوم خميس من شهر أكتوبر الموافق 26 أكتوبر 2023، على أن يتم تأخير الساعة 60 دقيقة إلى الوراء.

 

التوقيت الصيفي في مصر

والتوقيت الصيفي قد تم تطبيقه والغاؤه في مصر عدة مرات وكان كالتالي خلال السنوات القلية الماضية : 

1 - تم تطبيق التوقيت الصيفي في عام 1945 تقرر إيقاف العمل بـ التوقيت الصيفي.

2 - وتطبيقه في 1957 صدر قرار باستئناف العمل به بعد مرور 12 عامًا.

3 - وفي عام 2016 تم صدور قرار بإيقاف العمل بـ التوقيت الصيفي.

4 - وفي عام 2023 تم استئناف العمل بـ التوقيت الصيفي مرة أخرى.

 

كيفية ضبط الساعة على التوقيت الشتوي

كيفية ضبط الساعة على التوقيت الشتوي من ضمن الأسئلة التي يبحث عنها الكثير لرد، وذلك عقب انتهاء التوقيت الصيفي وبداية التوقيت الشتوي 2023، يتعين على الأشخاص الذين يحملون هواتف لا تتمتع بخاصية تغيير التوقيت تلقائيًا، أو الذين لديهم ساعات حائط بالمنزل، بتأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة إلى الوراء.

موعد تغيير الساعة تغيير الساعة التوقيت الصيفي مصر التوقيت الشتوي

مواد متعلقة

تزامناً مع تغير الساعة.. مشروبات صحيه للتخلص من التوتر

الأكثر قراءة

قبل وصولها مصر.. عاصفة دانيال ظاهرة نادرة تحدث كل ألف عام

الأهلى يطير إلى السعودية الثلاثاء.. ويواجه طلائع الجيش غدًا

بعد لقائه الرئيس السيسى.. لماذا ارتدى مستشار ألمانيا عصابة على عينه؟

جنة الله على الأرض.. أبرز الأماكن السياحية في الشرق الأوسط

تحرير 76 مخالفة وسحب رخصتين لمخالفة خط سير سيارات الأجرة بمطروح

جامعة سوهاج تبحث أوجه التعاون مع "وسط الصعيد" الثقافى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

زغرودة حلوة لعالم جديد

وائل لطفي

فى قلب العالم

لواء.حمدى البطران

ضرورة استكمال المسيرة

سامح محجوب يكتب: السيسى جابه كل الخراب بشجاعة وطنية وإخلاص

ماجد حبته

صوت إفريقيا فى العشرين

مدحت بشاى

الحكيم "الفلكى".. وعظيمات مصر"السيسى"

أحمد بهاء الدين شعبان

"إحنا" والبريكس!

لواء. محسن الفحام

بين المتاح والمطلوب

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مساعدات بالذكاء الاصطناعى وإجلاء الإسرائيليين.. تحركات إسرائيل عقب زلزال المغرب

أوهام تل أبيب عن أشرف مروان.. ضابط استخبارات إسرائيلي يفند أكاذيبهم

رجل السادات في تل أبيب.. هذا ما فعله أشرف مروان بإسرائيل