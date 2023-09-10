موعد تغيير الساعة في مصر وكيفية ضبطها على التوقيت الشتوي 2023

موعد تغيير الساعة في مصر من ضمن الموضوعات التي تصدرت تريند البحث خلال الأيام الماضية بشكل مكثف من قبل الكثير.

تزداد عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” من قبل المواطنين بكافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة موعد تغيير الساعة في مصر، وذلك مع اقتراب موعد فصل الصيف وبدء دخول فصل الشتاء علينا.

وتزامناً مع اهتمام الكثير من المواطنين لمعرفة موعد تغيير الساعة في مصر، لتحويل الساعات على التوقيت الجديد، يرصد موقع “الدستور” في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها خلال الأيام الماضية عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لذلك نعرض لكم موعد تغيير الساعة في مصر الذي يوافق بداية التوقيت الشتوي 2023، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

موعد تغيير الساعة في مصر

موعد تغيير الساعة في مصر سؤال تداول مؤخراً بشكل مكثف من قبل الكثير، لذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء، فإنه يفصلنا على انتهاء التوقيت الصيفي 2023 وبداية التوقيت الشتوي 2023، أيام قليلة، حيث يبدأ تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2023، وتغيير الساعة في مصر، آخر يوم خميس من شهر أكتوبر الموافق 26 أكتوبر 2023، على أن يتم تأخير الساعة 60 دقيقة إلى الوراء.

التوقيت الصيفي في مصر

والتوقيت الصيفي قد تم تطبيقه والغاؤه في مصر عدة مرات وكان كالتالي خلال السنوات القلية الماضية :

1 - تم تطبيق التوقيت الصيفي في عام 1945 تقرر إيقاف العمل بـ التوقيت الصيفي.

2 - وتطبيقه في 1957 صدر قرار باستئناف العمل به بعد مرور 12 عامًا.

3 - وفي عام 2016 تم صدور قرار بإيقاف العمل بـ التوقيت الصيفي.

4 - وفي عام 2023 تم استئناف العمل بـ التوقيت الصيفي مرة أخرى.

كيفية ضبط الساعة على التوقيت الشتوي

كيفية ضبط الساعة على التوقيت الشتوي من ضمن الأسئلة التي يبحث عنها الكثير لرد، وذلك عقب انتهاء التوقيت الصيفي وبداية التوقيت الشتوي 2023، يتعين على الأشخاص الذين يحملون هواتف لا تتمتع بخاصية تغيير التوقيت تلقائيًا، أو الذين لديهم ساعات حائط بالمنزل، بتأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة إلى الوراء.