الأحد 14 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

تزامناً مع تغير الساعة.. مشروبات صحيه للتخلص من التوتر

مشروبات صحيه
مشروبات صحيه

تزداد عمليات البحث على محركات الإنترنت من قبل الكثير للحصول على مشروبات صحية للتخلص من التوتر.

وتداول رواد السوشيال ميديا على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن أفضل المشروبات الطبيعية والصحية التي تعطيهم الشعور بالراحة والهدوء خصوصاً بعد تغير الساعة، والذي بدأ الخميس الماضي 27 أبريل في تمام الساعة 12 أي بداية ليلة الجمعة، بحيث يتم تقديمها 60 دقيقة لتصبح الساعة 1 منتصف الليل وليس 12.

وتزامناً مع اهتمام الكثير من المواطنين وخصوصاً الطلاب لمعرفة طرق للأسترخاء بمشروبات صحيه للتخلص من التوتر، يرصد لكم “الدستور” في السطور التالية أبرزهم، وإليكم التفاصيل على النحو التالي:

تزامنا مع تغير الساعة.. مشروبات صحيه للتخلص من التوتر

1 ـ الليمون بالنعناع من المهدئات الشهيرة للمعدة والجسم بشكل عام.

2 ـ الكاكاو الذي يساعد على الاسترخاء والهدوء.

3 ـ الكاموميل الشهير الذي يساعد على النوم.

4 ـ ابتعد عن المنبهات التي تزيد من حدة التوتر لاحتوائها على الكافيين.

5 ـ اهتم بالكراوية المشروب الذي يرخي المعدة ويهدئ جسمك.

6 ـ المياه بالعسل عبارة عن كوب من المياه مضاف إليه ملعقة من العسل النحل المعززة للطاقة والمهدئة للجسم.

نصائح هامة تساعدك على التخلص من الأرق بعد تغير الساعة

1 - انتبه لغذائك، فمن الضروري أن تتأكد من أن وجبتك المسائية منخفضة الكربوهيدرات وغنية بالدهون، لأن ذلك يجعلك تغفو بسرعة وتنام بعمق، واترك بضع ساعات بين وجبة المساء وموعد ذهابك للفراش.

2 - ممارسة تمرين تهدئة للجهاز العصبي استعدادًا للنوم بشكل لطيف عندما تكون في السرير.

3 - لا تشرب الكافيين في المساء، فتناول القهوة والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة يمنعك من النوم بسرعة، تأكد من التوقف عن تناول الكافيين قبل موعد النوم بست ساعات.

4 - تخيل أنك ستستريح وتستمتع بالأفكار الهادئة، سيساعدك تغيير موقفك على تجاوز المسارات العصبية القديمة في دماغك وإفساح المجال لعادة النوم الجديدة.

تغير الساعة التوقيت الصيفي التوتر القلق التخلص من الأرق

الأكثر قراءة

فيتوريا يستقر على استمرار لاعبى الأهلى بالمغرب حال وصول الوداد لنهائى إفريقيا

تفاصيل اجتماع نائب محافظ مطروح مع الأجهزة التنفيذية وأصحاب المشاريع بسيوة

الندوة الثالثة من "صالون الدستور".. هؤلاء يكشفون أسرار وحروب الساحرة المستديرة

محافظ أسيوط يبحث الموقف التنفيذي لتطوير مسار محطات رحلة العائلة المقدسة

بالأسماء.. مصرع وإصابة 4 في حادث على محور 30 يونيو بالإسماعيلية

توقيع مذكرة تفاهم بين كلية السياسة والاقتصاد جامعة السويس والمعهد المصرفي المصري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

شرق العوينات.. والبقية تأتى

محمود خليل

«أم كلثوم» والشاعر «العربيد»

وائل لطفي

تنمية وحوار

إسراء شوقي

وتد خيرى شلبى.. المرأة حارس العائلة المصرية

د. منى حلمى

القفزة الجريئة

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة الفلسطينية

علي سعدة

الرياضة أخلاق أولًا

أمل زيادة

زكى رستم

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي

البيت الأبيض يشكر الرئيس السيسى على جهود مصر للهدنة بين إسرائيل والفلسطينيين فى غزة

إسرائيل تشكر مصر على جهودها لوقف إطلاق النار مع غزة