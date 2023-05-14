تزامناً مع تغير الساعة.. مشروبات صحيه للتخلص من التوتر

تزداد عمليات البحث على محركات الإنترنت من قبل الكثير للحصول على مشروبات صحية للتخلص من التوتر.

وتداول رواد السوشيال ميديا على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن أفضل المشروبات الطبيعية والصحية التي تعطيهم الشعور بالراحة والهدوء خصوصاً بعد تغير الساعة، والذي بدأ الخميس الماضي 27 أبريل في تمام الساعة 12 أي بداية ليلة الجمعة، بحيث يتم تقديمها 60 دقيقة لتصبح الساعة 1 منتصف الليل وليس 12.

وتزامناً مع اهتمام الكثير من المواطنين وخصوصاً الطلاب لمعرفة طرق للأسترخاء بمشروبات صحيه للتخلص من التوتر، يرصد لكم “الدستور” في السطور التالية أبرزهم، وإليكم التفاصيل على النحو التالي:

تزامنا مع تغير الساعة.. مشروبات صحيه للتخلص من التوتر

1 ـ الليمون بالنعناع من المهدئات الشهيرة للمعدة والجسم بشكل عام.

2 ـ الكاكاو الذي يساعد على الاسترخاء والهدوء.

3 ـ الكاموميل الشهير الذي يساعد على النوم.

4 ـ ابتعد عن المنبهات التي تزيد من حدة التوتر لاحتوائها على الكافيين.

5 ـ اهتم بالكراوية المشروب الذي يرخي المعدة ويهدئ جسمك.

6 ـ المياه بالعسل عبارة عن كوب من المياه مضاف إليه ملعقة من العسل النحل المعززة للطاقة والمهدئة للجسم.

نصائح هامة تساعدك على التخلص من الأرق بعد تغير الساعة

1 - انتبه لغذائك، فمن الضروري أن تتأكد من أن وجبتك المسائية منخفضة الكربوهيدرات وغنية بالدهون، لأن ذلك يجعلك تغفو بسرعة وتنام بعمق، واترك بضع ساعات بين وجبة المساء وموعد ذهابك للفراش.

2 - ممارسة تمرين تهدئة للجهاز العصبي استعدادًا للنوم بشكل لطيف عندما تكون في السرير.

3 - لا تشرب الكافيين في المساء، فتناول القهوة والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة يمنعك من النوم بسرعة، تأكد من التوقف عن تناول الكافيين قبل موعد النوم بست ساعات.

4 - تخيل أنك ستستريح وتستمتع بالأفكار الهادئة، سيساعدك تغيير موقفك على تجاوز المسارات العصبية القديمة في دماغك وإفساح المجال لعادة النوم الجديدة.