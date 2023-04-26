موعد تغيير التوقيت الصيفي في مصر 2023 وكيفية ضبط الساعة

يبحث العديد من المواطنين عن موعد تغيير التوقيت الصيفي في مصر 2023 وخاصة الطلاب، وذلك قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني التى من المقرر أن تنطلق قبل موعد تغيير التوقيت الصيفي في مصر 2023، فى هذا السياق نرصد خلال السطور المقبلة كل شيء عن موعد تغيير التوقيت الصيفي في مصر 2023.

موعد تغيير التوقيت الصيفي في مصر 2023

ووفقا لما تم إعلانه من قرارات رسمية فقد يبدأ العمل بنظام التوقيت الصيفي اعتبارًا من يوم الجمعة القادمة التي توافق 28 من شهر أبريل الحالي، على أن يعود العمل بالتوقيت الشتوي بآخر يوم خميس من شهر أكتوبر المقبل، حيث تطبق الدولة موعد تغيير التوقيت الصيفي في مصر 2023، الذي تم العمل به وإلغاؤه عدة مرات وتوقف العمل به عام 2016.

التوقيت الصيفي في مصر

والتوقيت الصيفى قد تم تطبيقه والغاؤه فى مصر عدة مرات وكان كالتالى خلال السنوات القلية الماضية :

1- في عام 1945 تقرر إيقاف العمل بـ التوقيت الصيفى.

2- في 1957 صدر قرار باستئناف العمل به بعد مرور 12 عامًا.

3- في عام 2016 تم صدور قرار بإيقاف العمل بـ التوقيت الصيفي.

4- في عام 2023 تم استئناف العمل بـ التوقيت الصيفى مرة أخرى.

وفى تنبيه عاجل من مديرية التربية والتعليم بالجيزة للطلاب قبل انطلاق الامتحانات فقد قالت مديرية التربية والتعليم فى بيان للطلاب :«يوم الخميس٢٧ابريل 2023م عندما تصل إلى الساعة الثانية عشرة مساءً عليك بتقديم ساعتك لمدة ٦٠ دقيقه "ساعة" فتصبح الساعة الواحدة صباحاً وفقاً لنص القانون رقم "24"لسنة 2023م* الذي ينص علي "اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار 60 دقيقة"، حيث تبدأ الامتحانات طبقا للجداول المعلنة برجاء مراعاة موعد بدأ الامتحانات طبقا للتوقيت الصيفي».