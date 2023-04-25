بعد قرار تطبيق التوقيت الصيفي 2023.. تعرف على التغييرات

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تطبيق التوقيت الصيفي من جديد بداية من شهر أبريل الجاري للعام 2023، بعد أن توقف منذ عام 2016.

وبالتزامن مع عودته من جديد ازداد البحث من قبل المواطنين حول مواعيد تغير الساعة بشكل رسمي داخل مصر، وذلك ما نقدم تفاصيله من خلال هذه السطور.

التوقيت الصيفي وطرق تطبيقه في مصر

يتم تطبيق التوقيت الصيفي بشهر أبريل، حيث يتغير التوقيت الرسمي مرتين سنويا، بداية من موسم الربيع، حيث يتم إعادة ضبط الساعة الرسمية بتقديم الساعة 60 دقيقة.

ويعتبر هدف التوقيت الصيفي هو مد عدد ساعات العمل والفعاليات خلال اليوم، فالتوقيت الصيفي يطبق في 87 دولة حول العالم، بهدف توفير الطاقة.

وينتهي التوقيت الصيفي مرة أخرى والرجوع إلى التوقيت الشتوي في بداية موسم الخريف من كل عام.

تطبيق التوقيت الصيفي

يطبق التوقيت الصيفي في العديد من الدول، أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية التي يطبق التوقيت الصيفي بها في يوم 12 من شهر مارس في كل عام في تمام الساعة 2 صباحًا، كما يطبق في يوم 26 من شهر مارس في تمام الساعة 2:00 صباحًا، حيث سيتم تقديم الساعة 60 دقيقة إلى الأمام ليصبح التوقيت 3:00 صباحًا بدلًا من 2 صباحًا.

مواعيد عمل المطاعم والمولات بالتوقيت الصيفي

مواعيد فتح المولات التجارية من السابعة صباحًا وتستمر حتى الساعة الحادية عشر مساءً، ويتم زيادة التوقيت لجميع المحال التجارية، والمولات التجارية يومي الخميس والجمعة للساعة الثانية عشر منتصف الليل.

أما مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات والتي تشمل الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة الخامسة صباحًا وتستمر في العمل حتى الساعة الواحدة صباحًا بالتوقيت الصيفي.

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