أيام قليلة تفصلنا عن تطبيق التوقيت الصيفي، حيث يتم في يوم الجمعة الماضية تعديل التوقيت للتوقيت الصيفي، وذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء بعودته مرة أخرى، و تفعيل التوقيت الصيفي خلال فصل الصيف، وحدد بداية في نهاية شهر أبريل الجاري.

مواقيت الصلاة بعد تطبيق التوقيت الصيفي الجمعة القادمة

كانت آخر مرة عملت مصر بالتوقيت الصيفي خلال عام 2016، وذلك ما يضيف حالة من التساؤل لدى العديد حول التوقيت الصيفى وما يتبعه، وكان شهد موقع "جوجل" الشهير زيادة في عمليات البحث عن مواقيت الصلاة عقب تطبيق التوقيت الصيفي.

مواقيت الصلاة بالتوقيت الصيفي عام 2023

يطبق التوقيت الصيفي للعام 2023 الجمعة القادمة وعن مواقيت الصلاة سيتم تقديم الساعة في كافة مواقيت الصلاة، حيث يمكن معرفة مواقيت الثلا بإضافة ساعة على كافة مواقيت الصلاة بداية من فجر الجمعة.

مواقيت الصلاة يوم الجمعة 28 أبريل 2023 بالتوقيت الصيفي:

موعد أذان الفجر بتوقيت القاهرة والجيزة بالتوقيت الصيفي الجديد

4:42 صباحًا

موعد الشروق القاهرة والجيزة بالتوقيت الصيفي الجديد

6:15 صباحًا

موعد أذان الظهر القاهرة والجيزة بالتوقيت الصيفي الجديد

12:53 مساءً

موعد أذان العصر القاهرة والجيزة بالتوقيت الصيفي الجديد

4:30 مساءً

موعد أذان المغرب القاهرة والجيزة بالتوقيت الصيفي الجديد

7:30 مساءً

موعد أذان العشاء القاهرة والجيزة بالتوقيت الصيفي الجديد

8:54 مساءً

جدير بالذكر أن التوقيت الصيفي هو نظام للتقدم بشكل موحد في عدد الساعات، حيث يتم تمديد ساعات النهار في أشهر الصيف، وكان أشهرها البلدان الواقعة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، وكان من المعتاد ضبط الساعات قبل ساعة واحدة في أواخر مارس أو في أبريل، ثم تتأخر ساعة واحدة في أواخر سبتمبر أو في أكتوبر، وكان تم اقتراح هذه العادة لأول مرة خلال عام 1784 من قبل الأمريكي بنجامين فرانكلين.

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