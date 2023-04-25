الثلاثاء 25 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التعليم" تحدد مواصفات امتحان الرياضيات لطلاب الشهادة الإعدادية

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات الورقة الامتحانية للشهادة الإعدادية 2023 مادة الرياضيات جبر وهندسة، والمقرر أن تبدأ في منتصف شهر مايو المقبل، وفقا للجداول المعلنة. 

وأكدت الوزارة أن الأجزاء المخصصة للاطلاع فقط لا يمتحن فيها الطالب، مؤكدا أن الورقة الامتحانية لمادة الرياضيات للشهادة الإعدادية 2023، مكونة من خمسة أسئلة الأول منها اختيار من متعدد مكون من ست مفردات بست درجات وأربعة أسئلة مقاليه كل منها من ست درجات. 

وأوضحت الوزارة النهاية الكبرى لكل من ورقة الجبر وورقة الهندسة لمجموع الفصلين الدراسيين هو 30 درجة بواقع 15 درجة لكل فصل دراسي، وتكون النهاية الكبري لدرجة الرياضيات في الفصلين الدراسيين 60 درجة والنهاية الصغرى لمادة 30 درجة. 

وتأتي ضوابط الورقة الامتحانية للشهادة الإعدادية 2023 بمادة الرياضيات كالآتي:

- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

- أن تتوزع الأسئلة علي نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها. 

- يتم وضع الأجزاء التراكمية بالضوابط التالية «جزئياتها تتعلق بالقوانين الأساسية التي مر بها الطالب لها طابع الاستمرارية في الاستخدام، تراكمي كل فرع يكون ذات الصلة بنفس الفرع ويراعي أنها مخصص لها درجة واحدة فقط وبالتالي لا تتعدي أكثر من خطوتين.

- أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب. 

- الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية. 

- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية "المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الشهر والسنة".

- في أسئلة الاختيار من متعدد يجب أن يكون عدد البدائل أربعة بدائل أحدهما فقط صحيح.

- زمن الإجابة ساعتان الورقة الامتحانية. 

- يشترط لنجاح الطالب حصوله على 50% من الدرجة الكلية للفصلين الدراسيين بشرط حصول الطالب على 30% من درجة الورقة الامتحانية للفرعين معا الفصل الدراسي الثاني.

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