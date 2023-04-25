الثلاثاء 25 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أفلام السينما 2023 المنتظر عرضها في دور العرض المصرية خلال أيام

شوجر دادي
شوجر دادي

حقق موسم أفلام عيد الفطر المبارك نجاحًا كبيرًا خلال أيامه الأولى بشباك التذاكر المصري بعد طرح 7 أفلام دفعة واحدة، كما تبدأ السينمات عرض مجموعة من الأعمال خلال الأيام القادمة بين أفلام مصرية وأجنبية نرصد أبرزهم خلال التقرير التالي.

أفلام موسم عيد الفطر 2023

البداية مع فيلم «شوجر دادى» للنجمين ليلى علوى وبيومى فؤاد، ومن المقرر عرضه خلال شهر من الآن، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى، حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتتبدل حياته وحياة أسرته، والفيلم بطولة كلا من ليلى علوي وبيومي فؤاد وحمدي الميرغني ومصطفى غريب وتامر هجرس.

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أخبار أفلام السينما 2023

كما قررت الشركة المنتجة لفيلم «مطرح مطروح» بطولة النجم محمود حميدة والفنان كريم عفيفى، تأجيل عرض العمل لما بعد عيد الفطر، ليعرض طوال الفترة الممتدة حتى عيد الأضحى المقبل وتدور الأحداث في إطار من الحركة والكوميديا، خلال فترة الأربعينات في مصر، حيث تتسبب الصدفة في تعرض موظف مصري وعائلته للخطر أثناء نشوب حرب ما، وسرعان ما يحدث صراعًا بين الأسرة وقوات الجنود الأجنبية والفيلم من بطولة محمود حميدة، كريم عفيفى، ليلى أحمد زاهر، شيماء سيف، سامى مغاورى، محمد السعدنى، شريف ثروت ومحمدى القاضي وتأليف محمد عز والمخرج المنفذ خالد أبوغريب وإخراج وائل إحسان.

كما يعرض خلال أيام فيلم "رهبة" للنجم أحمد الفيشاوي سيناريو وحوار محمد علام وإخراج رضا عبد الخالق وبطولة نسرين أمين، ثراء جبيل، محمود البزاوى، مصطفى غريب، بيومى فؤاد، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار كوميدى شعبى حيث يجسد الفيشاوى شخصية شاب من منطقة شعبية يدعى "سيد" ويخاف منه الجميع ويمر بالعديد من الأزمات والمشاكل مع أهل المنطقة.

أفلام السينما 2023

وانتهى النجم آسر ياسين من تصوير فيلمه الجديد “شماريخ” بمشاركة أمينة خليل، خالد الصاوي، محمد ثروت، سالي حماد، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وعدد من النجوم ضيوف شرف، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة، ومن إنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي. وتدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والتشويق و الإثارة و الرومانسية ومن المقرر طرحه خلال الفترة القادمة.

فيلم Big George Foreman 

وتستقبل السينمات المصرية خلال أيام فيلم Big George Foreman من بطولة كريس ديفيس وسوليفان جونز والفيلم تدور أحداثه في إطار من الدراما، يتناول العمل السيرة الذاتية للملاكم جورج فورمان، ورحلته الملحمية في البطولات والأولمبياد والمحافل الدولية، والتي استطاع خلالها تحقيق العديد من الإنجازات الكبيرة في مجاله.

فيلم The Black Demon

كما تعرض دور العرض المصرية أيضا فيلم المغامرات والإثارة The Black Demon من بطولة جوش لوكاس وفرناندا أوريجولا وهيكتور جيمينيز وراؤول منديز.

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