موسم أفلام عيد الفطر.. 11 مليون جنيه إيرادات أمس فى شباك التذاكر

انتعش شباك تذاكر السينمات منذ بداية موسم عيد الفطر المبارك 2023 بعد طرح 7 أفلام دفعة واحدة بين الكوميديا والأكشن، وزاد الإيراد اليومي للشباك بشكل كبير عن المواسم السابقة.

إيرادات أفلام عيد الفطر 2023

وجمعت دور العرض السينمائية، أمس الإثنين، 11 مليون جنيه و243 ألف جنيه للأفلام السبعة المعروضة، ونرصد بالأرقام كل إيرادات أمس فقط بدور العرض كالتالي:

فيلم هارلي حقق: 4,436,477

فيلم يوم 13 حقق: 2,623,801

فيلم ابن الحاج أحمد حقق: 1,517,804

فيلم بعد الشر حقق: 1,599,606

فيلم رمسيس باريس حقق: 502,077

فيلم مغامرات كوكو حقق: 358,724

فيلم ساعة إجابة حقق: 204,756

يأتي الموسم لينعش السينما من جديد بعد تراجعها خلال الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا وقلة الإنتاج السينمائي وبعد الأفلام الضخمة عن الساحة بسبب الخوف من المخاطرة والخوف من الخسارة أمام قلة الإقبال الجماهيري.

ومن أهم الأفلام خلال الموسم فيلم "هارلي" بطولة محمد رمضان، والفيلم من إنتاج سامر المحضر ومنتج منفذ شوميديا "محمود الشيخ"، وإشراف عام رياض المزهر، وإشراف عام على الإنتاج "رويال صن" محمد ناصف، وإخراج محمد سمير وتأليف محمد سمير مبروك، ومدير تصوير أحمد عبدالقادر، وبطولة محمد رمضان، مي عمر، محمود حميدة، أحمد داش، مي كساب، إسماعيل فرغلي، حسني شتا.

وأيضًا فيلم "ابن الحاج أحمد" من بطولة النجم الكوميدي شيكو، وبمشاركة عدد كبير من النجوم منهم الفنان سيد رجب، رحمة أحمد، مصطفى غريب، عايدة رياض، الطفل منذر مهران وآخرون، وهو فكرة عمرو سلامة، سيناريو وحوار محمد المحمدي وأحمد محيي، ومن إخراج معتز التوني، والعمل ينتمي للأعمال الكوميدية.