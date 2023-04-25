الثلاثاء 25 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

موسم أفلام عيد الفطر.. 11 مليون جنيه إيرادات أمس فى شباك التذاكر

هارلي
هارلي

انتعش شباك تذاكر السينمات منذ بداية موسم عيد الفطر المبارك 2023 بعد طرح 7 أفلام دفعة واحدة بين الكوميديا والأكشن، وزاد الإيراد اليومي للشباك بشكل كبير عن المواسم السابقة.

إيرادات أفلام عيد الفطر 2023

وجمعت دور العرض السينمائية، أمس الإثنين، 11 مليون جنيه و243 ألف جنيه للأفلام السبعة المعروضة، ونرصد بالأرقام كل إيرادات أمس فقط بدور العرض كالتالي:

  • فيلم هارلي حقق: 4,436,477
  • فيلم يوم 13 حقق: 2,623,801
  • فيلم ابن الحاج أحمد حقق: 1,517,804
  • فيلم بعد الشر حقق: 1,599,606
  • فيلم رمسيس باريس حقق: 502,077
  • فيلم مغامرات كوكو حقق: 358,724
  • فيلم ساعة إجابة حقق: 204,756

يأتي الموسم لينعش السينما من جديد بعد تراجعها خلال الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا وقلة الإنتاج السينمائي وبعد الأفلام الضخمة عن الساحة بسبب الخوف من المخاطرة والخوف من الخسارة أمام قلة الإقبال الجماهيري.

ومن أهم الأفلام خلال الموسم فيلم "هارلي" بطولة محمد رمضان، والفيلم من إنتاج سامر المحضر ومنتج منفذ شوميديا "محمود الشيخ"، وإشراف عام رياض المزهر، وإشراف عام على الإنتاج "رويال صن" محمد ناصف، وإخراج محمد سمير وتأليف محمد سمير مبروك، ومدير تصوير أحمد عبدالقادر، وبطولة محمد رمضان، مي عمر، محمود حميدة، أحمد داش، مي كساب، إسماعيل فرغلي، حسني شتا.

وأيضًا فيلم "ابن الحاج أحمد" من بطولة النجم الكوميدي شيكو، وبمشاركة عدد كبير من النجوم منهم الفنان سيد رجب، رحمة أحمد، مصطفى غريب، عايدة رياض، الطفل منذر مهران وآخرون، وهو فكرة عمرو سلامة، سيناريو وحوار محمد المحمدي وأحمد محيي، ومن إخراج معتز التوني، والعمل ينتمي للأعمال الكوميدية.

إيرادات أفلام عيد الفطر أفلام عيد الفطر 2023 عيد الفطر 2023 افلام عيد الفطر ابن الحاج احمد

الأكثر قراءة

49 يومًا.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

تأجيل امتحانات الثانوية العامة والدبلومات بمدارس البعثة المصرية فى السودان

تفاصيل مصرع فتاة سقطت من أعلى منزل فى الزيتون

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 25 أبريل 2023

أوكرانيا: إجلاء 138 مدنيًا من السودان إلى مصر.. ويتلقون المساعدة الطبية هناك

تداول 3 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الطريق إلى تحرير سيناء

وائل لطفي

حصن أمان للملايين

منى رجب

تحت الوصاية.. الدراما تكشف أضرار حرمان الأم من الوصاية على أطفالها

عبدالوهاب داود

صناعة النشر والمواجهات التى ندركها متأخرًا

لواء.حمدى البطران

لاظوغلى

جمال-أسعد

مصر .. وما يحدث فى السودان

القس. رفعت فكرى

الأمل يعود لمدينة الأمل!!

ماجد حبته

عن السفينة اليابانية!

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

المجلس الوطنى الفلسطينى يحمل حكومة الاحتلال مسئولية الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين

إصابة 3 مستوطنين إسرائيليين فى عملية دهس بالقدس المحتلة

جدل فى إسرائيل بعد تراجع حكومة نتنياهو عن إخلاء الخان الأحمر فى القدس قسرًا