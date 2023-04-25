الثلاثاء 25 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

التوقيت الصيفى 2023| موعد مباراة الأهلى والزمالك بالسوبر المحلى فى الإمارات

موعد مباراة الاهلى
موعد مباراة الاهلى والزمالك بالسوبر المحلى

موعد مباراة الأهلى والزمالك فى السوبر المحلى، هو ما يشغل اهتمامات جماهير القطبين الأهلى والزمالك، خلال الأيام القادمة، لما تمثله هذه المباراة من أهمية لدى جمهور الفريقين.

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ويبحث الأهلى عن تحقيق الفوز على الزمالك وإضافة البطولة الثانية لدولاب بطولات القلعة الحمراء خلال 2023، بعدما نجح من قبل فى تحقيق لقب بطولة كأس مصر فى المباراة النهائية عل حساب بيراميدز، فيما يبحث الزمالك عن تحقيق الفوز على الاهلى وتحقيق أولى بطولات الفريق فى 2023، فى ظل تقلص فرص الفريق الأبيض فى تحقيق بطولات أخرى بعد وداع الزمالك لبطولة دورى الابطال، وتوديع بطولة كأس الرابطة أمام فاركو، وتراجع ترتيب الفريق فى مسابقة الدورى الممتاز.

موعد مباراة الأهلى والزمالك بالسوبر المحلى فى الامارات

يلتقى الأهلى مع الزمالك فى مباراة السوبر المحلى فى تمام الثامنة والنصف بتوقيت الامارات السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، وذلك بعد اعتماد العمل بالتوقيت الصيفى فى مصر بداية من يوم الجمعة القادم، وذلك على ستاد محمد بن زايد بالعاصمة الاماراتية أبوظبى، يوم 5 ـ 5 ـ 2023.

وانتهت أخر مباراة جمعت الاهلى والزمالك فى بطولة السوبر المحلى بفوز الاهلى بهدفين نظيفين، وهى المباراة التى أقيمت يوم 28 أكتوبر الماضى على ملعب هزاع بن زايد.

ويشارك الزمالك فى بطولة كأس السوبر المصرى بعد فوزه ببطولة الدورى موسم 2021/2022، فيما يشارك الاهلى فى البطولة بوصفه فائزًا ببطولة الكأس 2022.

السوبر المحلى/ المواجهة الأولى بين كولر وأسويرو

وتعد مباراة السوبر المحلى هى المباراة الأولى التى تجمع لبين السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للاهلى، والكولومبى خوان كارلوس أسويرو المدير الفنى الجديد للزمالك والذى تم التعاقد معه مؤخرًا بدلا من البرتغالى جوسفالدو فيريرا.

ويبحث كولر فى مباراةالقمة القادمة عن تحقيق لقب السوبر الثانى له مع الأهلى، بعدما قاد المارد الأحمر للفوز بالسوبر الأخير بالامارات، كما يبحث عن تحقيق اللقب الثالث له مع الأهلى بعد الفوز بالسوبر وبطولة كأس مصر، فيما يتطلع أوسويرو عن تحقيق اللقب الأول له مع الزمالك.

موعد سفر الاهلى والزمالك للامارات لخوض مباراة السوبر

تغادر بعثتى الأهلى والزمالك القاهرة إلى الإمارات يوم الاثنين القادم 2ـ5ـ2023 لخوض مباراة السوبر والمقرر لها الجمعة 5 مايو القادم.

موعد مباراة الاهلى والزمالك بالسوبر السوبر المحلى فى الامارات المواجهة الأولى بين كولر وأسويرو موعد سفر الاهلى والزمالك للامارات ملعب محمد بن زايد بالامارات

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