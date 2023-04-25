أوجستي: جاهزون لبطولة الـ«bal».. وننتظر دعم جماهير الأهلي

قال أوجستي بوش، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، إن الفريق يعيش حالة عالية من التركيز للخروج بنتيجة إيجابية في أول مباراة بطولة إفريقيا الـ«bal» أمام فريق فيروفيارو الموزمبيقي في المباراة التي تقام غدًا.

وأضاف المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للحديث عن مباراة الغد: «جاهزون لمباراة فيروفيارو، ودائمًا ضربة البداية ما تكون صعبة، وجميع الفرق تكون فرصها متساوية والدوافع كبيرة».

وأكد أوجستي أن الأهلي يخوض غدًا أول مباراة في البطولة بالمسمى الجديد، ويتوقع أن تكون المباراة صعبة على الفريقين، مشيرًا إلى أن الأهلي دائمًا ما يلعب على الفوز في كل مباراة، وهذا ليس معناه أن مواجهة فيروفيارو ستكون سهلة.

وشدد المدير الفني على أن الأهلي يلعب في جميع الأجواء داخل القاهرة أو خارجها وهدفه الفوز، مؤكدًا أن الفريق يعيش في حالة من التركيز، بعد الحصول على بطولتي المرتبط وكأس مصر في البطولات المحلية.

واختتم المدير الفني تصريحاته: «ننتظر حضورا جماهيريا للبطولة، وهذا سيكون دافعا كبيرا للفريق في تحقيق الفوز في جميع المباريات والتأهل إلى نهائيات البطولة والتي تقام في رواندا الشهر المقبل».

خصم 20% حتى الأربعاء على تذاكر مجموعة النيل من BAL

قررت اللجنة المنظمة لجموعة النيل من بطولة الدوري الأفريقي لكرة السلة BAL منح الجماهير التي تقوم بشراء تذاكر البطولة خصم 20 % على اسعار التذاكر حتى يوم 26 أبريل.

ويمثل النادي الأهلي كرة السلة المصرية في المجموعة التي تقام بصالة حسن مصطفى المغطاة بالقاهرة في الفترة من 26 أبريل إلى 6 مايو.

وتتأهل الفرق الأربعة الأولى من المجموعة لنهائيات الدوري الأفريقي لكرة السلة BAL في رواندا شهر مايو المقبل.

ويمكن للجماهير حجز تذاكر المباريات عبر

Tazkarti.com

bal.nba.com

مع مراعاة التأكد من وجود بطاقة المشجع Fan ID مع التذكرة.

ويخوض النادي الأهلي مبارياته في المجموعة على صالة حسن مصطفى المغطاة على النحو التالي:

الأربعاء 26 أبريل - 6:00 مساء

الأهلي - CFV بيرا (موزمبيق)

السبت 29 أبريل - 7:30 مساء

الأهلي - سيتي اويلرز (أوغندا)

الثلاثاء 2 مايو - 8:30 مساء

الأهلي - كيب تاون تايجرز (جنوب أفريقيا)

الجمعة 5 مايو - 7:30 مساء

الأهلي - بترو أتليتيكو (أنجولا)

السبت 6 مايو - 7:30 مساء

الأهلي - سلاك (غينيا)