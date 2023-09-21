الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

اليوم الدولي للسلام.. التاريخ والأهمية

اليوم العالمي للسلام
اليوم العالمي للسلام

يحتفي العالم في 21 سبتمبر من كل عام باليوم الدولي للسلام أو يوم السلام العالمي، حيث تختار الأمم المتحدة كل عام موضوعًا لهذا اليوم يركز على جوانب محددة من بناء السلام وحل النزاعات، وغالباً ما يرتبط اليوم العالمي للسلام برمزي الحمامة وغصن الزيتون حيث تمثل الحمامة السلام والحرية، في حين كان غصن الزيتون رمزاً تقليدياً للسلام يعود تاريخه إلى العصور القديمة.

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أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار  في 30 سبتمبر 1981، الذي دعا إلى وقف عالمي لإطلاق النار ووقف جميع الأعمال العدائية في ذلك اليوم، وبالتالي أعلنت الثلاثاء الثالث من سبتمبر من كل عام يومًا عالميًا للسلام، تم الاحتفال باليوم الدولي الأول للسلام في 21 سبتمبر 1982، وكان بمثابة خطوة مهمة نحو تعزيز السلام وزيادة الوعي حول أهمية جهود حفظ السلام في جميع أنحاء العالم، ولكن في وقت لاحق من عام 2001 تم إعلان التاريخ الرسمي في 21 سبتمبر.

وحتى ذلك الحين، تم الاحتفال به في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة السنوية يوم الثلاثاء الثالث من شهر سبتمبر.

ويهدف اليوم الدولي للسلام إلى التذكير بالتزام الأمم المتحدة بالسلام وحل النزاعات وتشجيع الأفراد والمجتمعات والأمم على العمل من أجل عالم أكثر سلاما وعدلا، ولا يزال هذا اليوم يومًا مهمًا لتعزيز الحوار والتفاهم والتعاون بين الشعوب والأمم، حيث تعتقد الأمم المتحدة أن السلام الحقيقي لا يشمل غياب العنف فحسب، بل بناء مجتمعات يشعر فيها جميع الأعضاء أنهم قادرون على الازدهار.

كما يسعى إلى بناء عالم يتم فيه معاملة الجميع على قدم المساواة بغض النظر عن عرقهم، ويوفر هذا اليوم موعدًا مشتركًا عالميًا للبشرية جمعاء للالتزام بالسلام فوق كل الاختلافات والمساهمة في بناء ثقافة السلام.

في عام 1986، تم تدشين جرس السلام التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، ومنذ ذلك الحين يقام احتفال خاص كل عام في اليوم الدولي للسلام حيث يدق جرس السلام للإشارة إلى الدعوة للسلام العالمي.

تم صب الجرس من العملات المعدنية والميداليات التي تبرع بها ممثلو الدول الأعضاء والبابا والشعب، بما في ذلك الأطفال من أكثر من 60 دولة مختلفة الذين أيدوا فكرته، كما تم تصميم برج الجرس على غرار معبد هاناميدو (معبد صغير مزين بالزهور) الذي يرمز إلى المكان الذي ولد فيه بوذا.

يُقرع جرس السلام مرتين في السنة: في اليوم الأول من فصل الربيع، عند الاعتدال الربيعي، وفي 21 سبتمبر للاحتفال باليوم العالمي للسلام.

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