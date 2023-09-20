الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كيف كان النبي عليه السلام يتعامل مع غيرة زوجاته؟.. رمضان عبدالمعز يُجيب

رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز

كشف الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، كيف كان النبي عليه السلام يتعامل مع زوجاته، رغم أنه كان بينهما من الغيرة حول الأقرب إلى رسول الله.

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن زوجات النبي عليه السلام كن يتفاخرن بقربهن ومنزلتهن من رسول الله  وتقول السيدة عائشة أنا أبي أبو بكر وزوجي محمد فمن منكن لها سهم كسهمي، وتقول حفصة أنا أبي عمر وزوجي محمد فمن منكن لها سهم كسهمي.

بكاء السيدة صفية وتعامل النبي معها 

وتابع أن الكلام طال صفية بنت الأخطل، وكان والدها يهودي يدبر لاغتيال النبي عليه السلام، فبكت، وذهبت تشتكي للنبي عليه السلام، والذي خصص جزء من وقته لأهله فقال لها النبي: "لا تحزني إن عادوا فقولي لهم أبي هارون وعمي موسى، وزوجي محمد فمن منكن لها سهم كسهمي"، مشيرًا إلى أن الجلسة تكررت وقيل فيها نفس الكلام وفجاءتهم السيدة صفية بردها، فقالت السيدة عائشة:"كلكن تزوجكن رسول الله ثيبًا إلا أنا تزوجني بكرًا"، فبكت السيدة فاطمة الزهراء وهي ابنة النبي غيرة على أمها السيدة خديجة.

وأكمل أن السيدة فاطمة ذهبت واشتكت للنبي، فقال لها لا تغضبي يا فاطمة إن عادوا فقولي لهم إن أمي أول واحدة تزوجت رسول الله بكرًا"، أي فازت به وأول من دخل قلبه، مشيرًا إلى أنهم جلسوا فردت عليهم السيدة فاطمة ردها وانتصرت لوالدتها.

رمضان عبدالمعز النبي عليه السلام غيرة السيدة عائشة السيدة صفية السيدة فاطمة الزهراء

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