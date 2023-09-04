الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رمضان عبدالمعز: نسل النبى عليه السلام انقطع إلا من السيدة فاطمة الزهراء

رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، إن السيدة زينب ابنة النبي عليه السلام، تزوجت من ابن خالتها وأنجبت علي وأمامة، والأخيرة كان يحملها النبي عليه السلام ويصلي بها، مشيرًا إلى أن أبناء السيدة زينب توفوا وهم صغار.

وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن السيدة رقية أنجبت ولدًا واحدًا فقط وهو عبدالله، وتوفى وهو في عمر 6 سنوات، مشيرًا إلى أن السيدة أم كلثوم لم تنجب، وهي ابنة النبي عليه السلام وكان قادرًا على الدعاء لها ولكن قدر الله لا يأتي إلا بخير.

 

الدنيا مزرعة الآخرة فارض بما قسمه الله لك

وتابع، أن السيدة عائشة، رضي الله عنها، أم المؤمنين وحبيبة قلب النبي عليه السلام لم تنجب هي الأخرى، وذلك لأنها أقدار الله، والبشر ضيوف على الدنيا، لأنها مزرعة الآخرة، فارض بما قسمه الله لك، لأن الله يفعل ما يصلح عبادة.

وأشار إلى أن السيدة فاطمة االزهراء أنجبت 5 أبناء وهم الحسن والحسين والمحسن وتوفى صغيرًا وزينب وأم كلثوم، مؤكدًا أن نسل النبي عليه السلام انقطع إلا من السيدة فاطمة.

رمضان عبدالمعز نسل النبي السيدة فاطمة االزهراء الحسن والحسين الدنيا مرزعة الآخرة

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