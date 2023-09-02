رمضان عبدالمعز يكشف أسباب استجابة الدعاء عند الله

حذر الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، من الشدة في الدين بدليل قول النبي عليه السلام"ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه"، قائلًا: لا تكونوا كبني إسرائيل شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم.

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن بني إسرائيل شددوا على أنفسهم من باب مرض النفوس، مشيرًا إلى أن البعض يشدد على نفسه في الحج ويقول إنه سيمشي من منى لمزدلفة وتساءل لماذا وهناك وسائل متاحة لذلك كالسيارات.

وتابع، لماذا الناس تتخيل أنها لابد أن تتعب في العبادة، مؤكدًا أن الأجر على قدر التعب إذا كانت الراحة غير موجودة، مستدلًا بقول النبي عليه السلام: "ليصلي أحدكم نشيطًا"، أي وهو في قمة نشاطه، كما أنه لا صلاة في حضرة طعام.

يجب أن تعتمد على الله وتخصه وحده بالاستعانة

وأكد أنه حتى يكرمك الله ويستجيب دعائك لابد أن تصل لقناعة أن تتقطع بك كل الأسباب لقوله تعالى: "وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأَسْبَابُ"، وأن تقول لربنا أنك لا تعتمد على أحد سواه وتخصه وحده بالاستعانة، وعندما يجدك الله مفتقرًا إليه ومتذللًا إليه يعيطك ما تريد.