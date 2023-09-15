من أرض السلام شرم الشيخ.. ختام البرنامج التدريبي لـ1000 قائد محلي

انطلقت فعاليات المعسكر العاشر للبرنامج التدريبي “تعزيز وبناء قدرات ١٠٠٠ من الكوادر الشبابية” بمدينة شرم الشيخ، في إطار برنامج “دورنا” الذي ينفذه مركز خدمات التنمية وجمعية تنمية وطن برعاية وزارة الشباب والرياضة ومشاركة وزارة التنمية المحلية للمعسكر الختامي، بحضور 130 شابًا وفتاة من العديد من محافظات الجمهورية، وأيضا بمشاركة للقيادات التنفيذية الشابه من ٢٣ محافظة.

جرى افتتاح فعاليات المعسكر بحضور الدكتورة شيماء القصاص، رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية وطن للمجتمعات المحلية وحقوق الإنسان، والدكتور هشام عيسى مدير البرامج بمركز خدمات التنمية، وخالد كمال، استشاري التدريب بمركز خدمات التنمية والمهندس كريم المغازي مدير البرامج بجمعية تنمية وطن.

وأشارت الدكتورة شيماء القصاص، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إلى أن البرنامج يهدف لتأهيل 1000 شاب وفتاة من الكوادر والقيادات المحلية، لتولي أدوار قيادية في مجال العمل العام والترشح للمحليات، في إطار تنفيذ برنامج دورنا Y-LEAD والذي يؤكد على تفعيل دور الشباب في المشاركة المحلية.

التشبيك والمشاركة الفعالة

ونوهت القصاص إلى أن شراكة وزارة التنمية المحلية اثراء قوي للبرنامج وسيهدف إلى تفعيل آلية التشبيك والمشاركة الفعالة بين فئات المجتمع المختلفة من الشباب والتنفيذين والعمل علي دراسة الاحتياجات وفق تخطيط تشاركي يتم الخروج منه بعدد من المبادرات التي تلبي احتياجات المجتمع، وذلك سيساعد على إشراك الشباب في صناعة القرار وتنفيذ خطة التنمية المتكاملة، كون شباب مصر هم حاملي راية ٢٠٣٠، مشيرة إلى أن ذلك من ضمن أهداف التنمية المستدامة "الهدف السابع عشر" وهو تحقيق الشراكات.

وأضافت القصاص أن تبني القيادة السياسيةحالة الحوار المفتوح مع كافة أطياف الشعب نتج عنه دراسة فعلية لاحتياجات المواطنين والخروج بحلول واقعية لمشاكلهم، وتمثل ذلك في إشراك كل أطياف المجتمع في الحوار الوطني، ويعد ذلك بمثابة خارطة الطريق نحو بناء الجمهورية الجديدة.

وأشار الدكتور هشام عيسى، مدير البرامج بمركز خدمات التنمية، إلى أن البرنامج هو نواة للاستثمار في رأس المال البشري وذلك أحد المقومات الأساسية في بناء المجتمعات.

وأعلن عيسى للمشاركين، أنه سيتم إتاحة المواد التدريبية عيلى منصة مكانا للوصول لأكبر عدد من المستفيدين من الشباب.

كما تقدمت جمعية تنمية وطن للمجتمعات المحلية وحقوق الإنسان بكل أعضائها ومتطوعيها بخالص التعازي لأسر وضحايا الإعصار، الذين فقدوا حياتهم جراء إعصار دانيال سائلين المولى عـز وجـل أن يتغمـد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، ويلهـم ذويهـم الصبر والسلوان، كما نؤكد تقديم كل أنواع الدعم اللازم لأهالينا أسر ضحايا ومصابي الإعصار.