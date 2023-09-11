الإثنين 11 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكاثوليكية تواصل مشروع "رفع وعى الشباب وتمكينه من المشاركة فى تنمية المجتمع"

كنيسة
كنيسة

تواصل جميعة “كاريتاس” الذراع التنموي للكنيسة الكاثوليكية، تنفيذ أنشطة مشروعرفع وعي الشباب من الجنسين وتمكينة من المشاركة الفعالة في تنمية المجتمع، الممول من هيئة GIZ والمنفذ من قبل جمعية "كاريتاس- مصر" مكتب اسيوط، والذي نفذ من خلاله معسكرا للشباب. 

ويهدف المعسكر إلى مساعدة الشباب المشاركين بالمعسكر في التعرف على أشكال العنف المختلفة الموجهة ضد الفتيات، توضيح أهمية مشاركة الشباب في توفير مساحات آمنة للفتيات ورفض مظاهر التحرش المختلفة، كما ركز المعسكر على ضرورة توضيح أهمية نشر قيم قبول الآخر والتسامح واحترام الجنس الآخر داخل المجتمع من خلال مجموعة من الألعاب الجماعية الأنشطة والأعمال الفنية والعروض التفاعلية، لتوصيل الفكرة، وشهد تفاعل واضحا من الشباب الذين يتراوح عمرهم من ١٦ إلى ٢٩ عاما، كما شارك معهم شباب ذوي إعاقات مختلفة، وذلك في قرية اللوقا، بمركز ساحل سليم.

في سياق متصل بالأنشطة الخاصة بجمعية "كارتياس"، أقيم تحت شعار "أنا من البلد دي"، المعسكر الختامي للنشاط الصيفي للنادي الثقافي الاجتماعي التابع لجمعية كاريتاس- مصر بالهجانة، والذي تم تنظيمه لمرحلتى ابتدائي وإعدادي في الفترة من "السبت ٢ إلي الإثنين ٤ سبتمبر" بمنطقة بفايد.
يهدف المعسكر لمعرفة أهم الأماكن السياحية والأثرية الموجودة في مصر، وقد شارك في المعسكر "٢٢ عضواً" من أعضاء النادي، و"٤ متطوعين" من المرحلة الجامعية و"٤ مشرفين".

كما تقوم جمعية "كاريتاس- مصر" بدعم المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم للاجئين، وطالبي اللجوء المسجلين بالمفوضية السامية لشئون اللاجئين. 
قد يكون المشروع قيد التأسيس، أو قائم بالفعل، وقد يكون مشروعًا متوسط الحجم يحتاج إلى تطوير وإضافة ميزة تنافسية أخرى. 

وتهتم الكنيسة الكاثوليكية في مصر بخدمة اللاجئين، عبر خدماتها الاجتماعية والصحية وخدمات التوظيف المختلفة لهم.

“كاريتاس الذراع التنموي للكنيسة الكاثوليكية المعسكر الشباب رفع وعي الشباب من الجنسين وتمكينة من المشاركة الفعالة في تنمية المجتمع معسكر للشباب

مواد متعلقة

أعضاء "كاريتاس" الشرق الأوسط يزورون مركز سيتي بمصر الجديدة

إقامة القداس الختامى لاجتماعات "كاريتاس" الشرق الأوسط

الأكثر قراءة

العاصفة دانيال تقسو على ليبيا.. العشرات تحت الأنقاض

بث مباشر انطلاق قرعة الدورى المصرى 2024

الهروب لأسطح السيارات.. العاصفة دانيال تلتهم 250 شخصًا فى ليبيا

طعنات فى الصدر.. أول صور للشاب الذى قُتل على يد جاره بالزيتون

أردوغان: نعمل على تنشيط مجلس التعاون الاستراتيجى رفيع المستوى مع مصر

الإعصار دانيال.. الرئيس السيسى يقدم خالص العزاء للأشقاء فى ليبيا ويؤكد تضامن مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

المرأة الأفريقية ودورها الهام فى بناء المجتمع

القس. رفعت فكرى

السيسى.. وغاندى

محمد العسيري

يا أهلًا بالمدارس

ماجد حبته

حصادنا فى قمة العشرين

محمود خليل

الهارب إلى «المئذنة»

سارة الشلقاني

أشرف مروان والكهول المتصارعة

د هند جاد

دكر كحول

د.أحمد الخميسى

زغرودة حلوة لعالم جديد

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صدمة أبدية.. كيف أثرت حرب أكتوبر على إسرائيل حتى الآن؟

الجانب الآخر لمزاعم إسرائيل حول أشرف مروان.. حرب بين الأجهزة الأمنية

عاجل .. الموساد يهدد باغتيال قيادات إيرانية