الكاثوليكية تواصل مشروع "رفع وعى الشباب وتمكينه من المشاركة فى تنمية المجتمع"

تواصل جميعة “كاريتاس” الذراع التنموي للكنيسة الكاثوليكية، تنفيذ أنشطة مشروعرفع وعي الشباب من الجنسين وتمكينة من المشاركة الفعالة في تنمية المجتمع، الممول من هيئة GIZ والمنفذ من قبل جمعية "كاريتاس- مصر" مكتب اسيوط، والذي نفذ من خلاله معسكرا للشباب.

ويهدف المعسكر إلى مساعدة الشباب المشاركين بالمعسكر في التعرف على أشكال العنف المختلفة الموجهة ضد الفتيات، توضيح أهمية مشاركة الشباب في توفير مساحات آمنة للفتيات ورفض مظاهر التحرش المختلفة، كما ركز المعسكر على ضرورة توضيح أهمية نشر قيم قبول الآخر والتسامح واحترام الجنس الآخر داخل المجتمع من خلال مجموعة من الألعاب الجماعية الأنشطة والأعمال الفنية والعروض التفاعلية، لتوصيل الفكرة، وشهد تفاعل واضحا من الشباب الذين يتراوح عمرهم من ١٦ إلى ٢٩ عاما، كما شارك معهم شباب ذوي إعاقات مختلفة، وذلك في قرية اللوقا، بمركز ساحل سليم.

في سياق متصل بالأنشطة الخاصة بجمعية "كارتياس"، أقيم تحت شعار "أنا من البلد دي"، المعسكر الختامي للنشاط الصيفي للنادي الثقافي الاجتماعي التابع لجمعية كاريتاس- مصر بالهجانة، والذي تم تنظيمه لمرحلتى ابتدائي وإعدادي في الفترة من "السبت ٢ إلي الإثنين ٤ سبتمبر" بمنطقة بفايد.

يهدف المعسكر لمعرفة أهم الأماكن السياحية والأثرية الموجودة في مصر، وقد شارك في المعسكر "٢٢ عضواً" من أعضاء النادي، و"٤ متطوعين" من المرحلة الجامعية و"٤ مشرفين".

كما تقوم جمعية "كاريتاس- مصر" بدعم المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم للاجئين، وطالبي اللجوء المسجلين بالمفوضية السامية لشئون اللاجئين.

قد يكون المشروع قيد التأسيس، أو قائم بالفعل، وقد يكون مشروعًا متوسط الحجم يحتاج إلى تطوير وإضافة ميزة تنافسية أخرى.

وتهتم الكنيسة الكاثوليكية في مصر بخدمة اللاجئين، عبر خدماتها الاجتماعية والصحية وخدمات التوظيف المختلفة لهم.