الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

في مرحلته الثانية.. مبادرة "دورنا" تستهدف تحويل المنشأت الشبابية لأماكن صديقة للبيئة

برنامج دورنا
برنامج دورنا

بدأت أولى مراحل مبادرات المرحلة الثانية لبرنامج “دورنا” والذى يتم تنفيذها بالتعاون بين مركز خدمات التنمية وجمعية تنمية وطن "مشروع وطن"  برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير وزارة الشباب والرياضة - مصر والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة وزارة البيئة، بمبادرة مدن شبابية صديقة للبيئة.

وقالت الدكتورة شيماء القصاص، أمين عام تحالف القوي المدنية من أجل المناخ ورئيس مجلس إدارة تنمية وطن، أنها تهدف إلي التحول التدريجى للمنشأت الشبابية إلى أماكن خضراء صديقة للبيئة وغرس قيم الحفاظ على البيئة لدى الآلاف من الشباب والنشئ وذويهم الذين يترددون على هذه المنشآت يوميا وذلك عبر وضع ماكينه الـ Can Bank والتى تعمل على تشجيع رواد المكان تغذيتها بالمخلفات البلاستيكية مقابل الحصول على هدايا عينية او خصومات فى بعض المحال التجارية او رصيد للهاتف المحمول.

وأوضحت “القصاص” أن المبادرة تستهدف تجميل الأماكن المجاورة للمدن الشبابية وزراعة الأشجار ورسم الجداريات التى تحاكى الهوية البصرية للمدينة وتعمل على الحفاظ على البيئة.

وأضافت أنه ليست هذه هى المبادرة الوحيدة ففى إطار الإحتفال باليوم العالمى للبيئة تعلن تدشين المرحلة الثانية من مبادرات، “ كنوز الأرض الحمراء، وفن تاستيك، وسفراء المناخ”.

وأشارت الدكتورة شيماء القصاص، إلى أن المبادرات الشبابية تساهم بشكل كبير في نهوض وتطور المجتمعات وتعزيز الشراكة بين كافة فئات المجتمع ومن ضمنها المنظمات المحلية الغير حكومية والحكومية والقطاع الخاص نحو تحقيق الأهداف التنموية المستدامة.

وتساهم المبادرات الشبابية فـي تعزيـز الروابـط الاجتماعيـة والتكافـل الاجتماعـي بين كافة أطياف المجتمع. واضافت ان تنفيذ المبادرات الشبابية، وهو حق مشروع للشباب، يتطلب توفر البيئة الداعمة لضمان نجاحها وفعاليتها. 

ونوهت “القصاص” إلى أن مراكز الشباب تمثل مساحات آمنة للشباب وتلعب دور كبير في ترسيخ ثقافة التطوع.

المرحلة الثانية برنامج دورنا خدمات التنمية جمعية تنمية وطن الدكتورة شيماء القصاص تحالف القوى المدنية من أجل المناخ أماكن خضراء

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