مستفيدة من "حياة كريمة": شكرًا للرئيس السيسى على مساعدة الفقراء

ساهمت حياة كريمة في تسليم الأسر الأولى بالرعاية في محافظة قنا ورش عديدة للتمكين والقضاء على البطالة منها: البقالة، معدات معدنية، ورش نجارة، كهرباء سيارات، ملابس، إكسسوارات محمول، مطاعم، قطع غيار موتوسيكلات، مكن خياطة، ورش لحام، صيانة أجهزة كهربائي، للتخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، حيث تعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان «حياة كريمة» لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.

“حياة كريمة” ساعدت عزة بكشك بقالة

قالت عزة صاحبة الخمسة وأربعون عاما: «نصحني أحد جيراني بتقديم ورقي إلي المبادرة الرئاسية للتقديم علي كشك بقالة أعمل به بجانب منزلي بعد أن أصبحت وحيدة لا يساعدني أحد حتى اكسب قوت يومي؛ لمساندة ظروف حياتي ودفع إيجار الشهر الذي يتراكم بسبب ظروفي الصعبة، وبعد معاناتي في تنظيف المنازل لسنوات كثيرة ولكن لم أعد أتحمل ذلك وبفضل الله حصلت علي كشك وأصبح رزقي واسع بمساندة الله وحياة كريمة».

اتصال الفرحة

وروت بعد أن قدمت أوراقي فوجئت باتصال إحدي الفتيات لتبلغني عن مقابلتي لتخليص أوراقي حتى أتمكن من استلام الكشك، وبعدها أصبحت قادرة علي تحمل ظروف المعيشة والاعتماد على الذات دون أن ألجأ إلى أحد لمساعدتي ولم أتوقع أن المبادرة ستساعدني معلقة: «كنت بقول يعني هي هتسيب كل الفقراء والمحتاجين وهتديني أنا لحد ما كلموني والفرحة بقيت مش سيعاني شكراً يا ريس».

مبادرة حياة كريمة

وأكملت حديثها: «لم أتوقع أن تلك المبادرة بتلك الرحمة والإنسانية وأن يقوموا بتسليمي الكشك بتلك السهولة بعد أن تأكدوا بأنني أحتاج إلى عمل لمساندة أفراد أسرتي الملزومين من مساعدتهم، قائلة: «شكرًا للرئيس الذي ساندي وعمل تلك المبادرة التي تساعد الفقراء والمساكين في مساندة عائلتهم وتحدي الظروف الصعبة والغلاء الذي نعاني منه».