"القناة الأولى" تسلط الضوء على دور مبادرة "حياة كريمة" في تغيير شكل القرى المصرية

خصص برنامج “صباح الخير يا مصر” والمذاع على القناة الأولى، فقرة للحديث عن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي ساهمت في تغيير شكل حياة كريمة في نواحي وأشكال الحياة.

ومن جانبه، أكد الإعلامي محمد الشاذلي، أن مبادرة حياة كريمة، نجحت في تغيير شكل القرى في مصر لتصبح قرى نموذيجية يقتدي بها العالم، ومنها قرية سدس الأمراء التابعة لمحافظة بني سويف، والتي زارها الرئيس السيسي، مؤكداً أن هذا يدل على أنه رغم كل التحديات الموجودة لكن الدولة لديها إصرار كبير على استكمال مشروعات المبادرة والتي تستهدف تحسين الحياة المعيشية لحوالي 60 مليون مواطن.

قرية سدس الأمراء

وشهدت قرية سدس الأمراء عددا من المشروعات التى افتتحها الرئيس السيسي منها إنشاء مشروع المجمع الخدمي على مساحة 560 مترا ويتكون من ثلاثة طوابق دور أرضي وأول ثاني علوي حيث يشمل مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين ومكتب بريد ووحدة للتضامن الاجتماعي ووحدة محلية ومكتب التموين وشهر عقاري حيث يأتي ضمن 6 مجمعات تم إنشاؤها لتقديم الخدمات والمعاملات الحكومية بطرق حديثة ومميكنة، لتوفير الوقت والمجهود للمواطنين المستفيدين من المجمع بدائرة المجلس القروي وتوابعه.

كما شهدت القرية إنشاء مجمع زراعي يضم جمعية زراعية ووحدة بيطرية وإرشاد زراعي ومجمع لإنتاج وتصنيع الألبان، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي المجلس القروي وتوابعه، إنشاء مركز طب الأسرة وإنشاء جديد لوحدة الإسعاف داخل القرية وتزويد تلك الوحدة بأحدث الأجهزة والمعدات، والسيارات لرفع مستوى الخدمة الإسعافية لمواطني تلك القرية، حيث نفذ جهاز التعمير 30 مشروعاً لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لأهالي مركز ومدينة ببا.

كما شهدت القرية إنشاء مشروع إحلال وتجديد وحدة الإطفاء بالوحدة المحلية على مساحة 200 متر، لدعم وتحسين مستوى الخدمة في الحماية المدنية، وشهدت القرية أعمال تطوير ورفع كفاءة مركز الشباب بالقرية لخدمة شباب القرية وتزويده بجميع الإمكانيات وإنشاء ملاعب جديدة مزوده بكافة الخدمات لممارسة شباب القرية الرياضة المختلفة.

بالإضافة إلى إنشاء مشروع سوق "سدس" على مساحة 850 مترا، حيث يتم من خلاله تجميع البائعة فى مكان واحد وللقضاء على الأسواق العشوائية وتجمع البائعين فى مكان واحد لتوفير الوقت على المواطنين، وإنشاء موقف سيارات على مساحة 860 مترا على الطريق الدائري لخدمة أهالي القرية وتوابعها فى الوصول إلى أي مكان في أي وقت.