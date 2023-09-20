متطوع بـ"حياة كريمة": المؤسسة تقدم خدمات شاملة لأهالي القري في الإسكندرية (فيديو)

قال مصطفي عبدالرحيم، أحد متطوعي حياة كريمة بقرية بهيج بالإسكندرية، أنه إنضم الي صفوف المتطوعين بالمؤسسة بعد ما رأي ما قدمته من أنشطتها من خدمات لأهالي قريته مثل المساعدات العينية وتطوير البنية التحتية والمدارس بالإضافة إلي ادخال المرافق الكاملة مثل المياه والكهرباء في المناطق التي تفتقدها.

وتابع لـ"الدستور"، أن المؤسسة تقوم بتقديم خدمات شاملة لأهالي القري بالإسكندرية، مثل المواد الغذائية للفئات الاكثر احتياجاً، وخاصة الأرامل والمطلقات، بالإضافة إلي القوافل الطبية التي تقدّم من خلال احتياجات ذوي الهمم من كراسي متحركة، بالاضافة إلي دور المتطوعين في إستخراج كروت الخدمات المتكاملة لهم

مؤكدا أن كل هذه الأعمال تتم بعد قيام المتطوعين بالبحث الميداني عن الحالات المستحقة من غيرها، كما بعث برسالة دعم إلي الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإستكمال مسيرة الانجازات التي بدأها.

تفاصيل المبادرة

وكانت قد أطلقت مؤسسة حياة كريمة، فعاليات مبادرة "أنت الحياة" بمحافظة الإسكندرية في مركز برج العرب القديم، مطلع الشهر الجاري، لخدمة أكبر عدد من الأهالي في المحافظة، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية لتقديم الدعم والخدمات، منها وزارة الصحة والسكان ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة والمجلس القومي للمرأة والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وصندوق مكافحة الإدمان وغيرهم من المؤسسات المختصة، بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجاً وبخاصة في قرى محافظات حياة كريمة.

وقد شملت فعاليات المبادرة تقديم ندوات توعوية إرشادية للسيدات في مجال التوعية الأسرية، بالإضافة إلى دورات تدريبية لشباب الخريجين على المهارات الوظيفية، كذلك إصدار كروت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، علاوة علي ملتقي للتوظيف.

كما شملت فعاليات المبادرة أيضًا تنظيم قوافل طبية لتوقيع الكشف الطبي في مختلف التخصصات وصرف العلاج بالمجان على المرضى.

أنت الحياة

جديرًا بالذكر أنه قد أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة" أنت الحياة" في محطتها الأولى في محافظة الفيوم في أغسطس 2022، لتنطلق بعدها إلى العديد من المحافظات المختلفة، بينها البحيرة وسوهاج المنيا والغربية وبني سويف والجيزة، ويأتي ذلك إيمانا من مؤسسة حياة كريمة بدورها في تنمية المجتمع بكافة طوائفه وأعماره وفئاته المختلفة، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية للوصول لتوفير حياة كريمة للمواطن بناءا علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.