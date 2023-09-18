الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

تفاصيل انطلاق مبادرة "أنت الحياة" بمحافظة الإسماعيلية ضمن "حياة كريمة"

حياة كريمة
حياة كريمة

أعلن المركز الإعلامي لمؤسسة حياة كريمة عن انطلاق فعاليات مبادرة "أنت الحياة" بمركز القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، وتستمر فعاليات المبادرة بالمحافظة على مدار 6 أيام، لخدمة عدد أكبر من المواطنين بالمحافظة لتقديم الدعم لهم، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية لتقديم الدعم والخدمات، منها وزارة الصحة والسكان ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة والمجلس القومي للمرأة والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وصندوق مكافحة الإدمان وغيرهم من المؤسسات المختصة، بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجاً وبخاصة في قرى محافظات حياة كريمة.

 

وتشمل فعاليات المبادرة تقديم ندوات توعوية إرشادية للسيدات في مجال التوعية الأسرية، بالإضافة إلى دورات تدريبية لشباب الخريجين على المهارات الوظيفية، كذلك إصدار كروت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، بالإضافة إلى فعاليات المبادرة التي تنظم قوافل طبية لتوقيع الكشف الطبي في مختلف التخصصات وصرف العلاج بالمجان على المرضى.

 

فضلاً عن الأنشطة الخاصة بالطفل، وتوعية للسيدات وورش حكي للأطفال ومعرض كتاب فقد تنوعت أنشطة المبادرة، والتي امتدت لتشمل إقامة مسرح العرائس للأطفال، وتقديم أنشطة فنية متنوعة بالتعاون مع مكتبة مصر العامة المتنقلة ضمن مبادرة “مصر تقرأ"، كذلك ما تقدمه مبادرة "أتكلم هنسمعك" من الدعم النفسي، بالإضافة إلى قوافل غارمين وتوعية بالغرم.

 

جديرًا بالذكر أنه قد أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة" أنت الحياة" في محطتها الأولى في محافظة الفيوم في أغسطس 2022، لتنطلق بعدها إلى العديد من المحافظات المختلفة، بينها البحيرة وسوهاج المنيا والغربية وبني سويف والجيزة.  يأتي ذلك إيمانا من مؤسسة حياة كريمة بدورها في تنمية المجتمع بكافة طوائفه وأعماره وفئاته المختلفة، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية للوصول لتوفير حياة كريمة للمواطن بناءا علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

حياة كريمه مصر الإسماعيلية القنطرة غرب الرئيس السيسي أنت الحياة

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