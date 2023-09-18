الإثنين 18 سبتمبر 2023
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سياسي

مستفيد من "حياة كريمة": المبادرة وصّلت كل الخدمات لأقصى القرى (فيديو)

ونيس سالم
ونيس سالم

قال ونيس نصيب سالم، أحد أهالي برج العرب بالإسكندرية، أحد المستفيدين من مبادرة حياة كريمة، إن مؤسسة حياة كريمة قدمت لأهالي برج العرب خدمات عديدة على كل المستويات بشكل شامل، منها الخدمات الطبية المقدمة للمستفيدين، بالإضافة إلى سداد ديون الغارمات، وتوزيع أدوات مدرسية على الأسر الأكثر احتياجاً علاوة على فصول محو الأمية وندوات التوعية التي ينفذها المجلس القومي للمرأة في إطار المبادرة.

كان ذلك على هامش فاعليات مبادرة "أنت الحياة"، التي نظمتها مؤسسة حياة كريمة بمركز برج العرب بالإسكندرية.

وأشار المواطن المستفيد من مبادرة حياة كريمة، إلى أن كل هذه الأنشطة تعود بفائدة مباشرة على المواطن المصري في مركز برج العرب، وتؤثر على حياته بشكل إيجابي، خاصة أن نوعية هذه المبادرات لم تكن متوفرة من قبل في المركز كما وصف، وأن الأهالي كانوا يضطرون التوجه إلى الإسكندرية للحصول على أي من هذه الخدمات، ومن خلال هذه المبادرات وصلت كل الخدمات لأقصي القري.

وأكد أنه يعمل على تعريف باقي المواطنين بفعاليات المبادرة لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة من أنشطتها.

فعاليات المبادرة

يذكر أن فعاليات المبادرة تضمنت تقديم ندوات توعوية إرشادية للسيدات في مجال التوعية الأسرية، بالإضافة إلى دورات تدريبية لشباب الخريجين على المهارات الوظيفية، كذلك إصدار كروت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، كما شملت فعاليات المبادرة أيضًا تنظيم قوافل طبية لتوقيع الكشف الطبي في مختلف التخصصات وصرف العلاج بالمجان على المرضى.

كذلك الأنشطة الخاصة بالطفل، وتوعية للسيدات وورش حكي للأطفال ومعرض كتاب فقد تنوعت أنشطة المبادرة، والتي امتدت لتشمل إقامة مسرح العرائس للأطفال، تقديم أنشطة فنية متنوعة بالتعاون مع مكتبة مصر العامة المتنقلة ضمن مبادرة “مصر تقرأ"، ذلك فضلًا عما تقدمه مبادرة "أتكلم هنسمعك" من الدعم النفسي، بالإضافة إلى قوافل غارمين وتوعية بالغرم. 

مصر حياة كريمه المستفيدين من حياة كريمة الإسكندرية برج العرب

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