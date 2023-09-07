الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"حياة كريمة" تطلق أول برنامج إذاعى خدمى للتواصل مع المواطنين

حياة كريمة
حياة كريمة

أطلقت مؤسسة حياة كريمة برنامجًا إذاعيًا جديدًا ليكون حلقة تواصل جديدة مع المواطنين.

هدف البرنامج

ويسعى البرنامج لاستقبال شكاوى واستغاثات المواطنين لتقديم المساعدة والمساندة والدعم بشكل أيسر وأسرع لكل الحالات المستحقة من قبل مؤسسة حياة كريمة. 

ويأتي ذلك ضمن رؤية المؤسسة لتيسير كل سبل التواصل مع المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.

الشركاء

 

 ويأتي هذا البرنامج بالتعاون مع شبكة إذاعات راديو النيل، حيث يذاع البرنامج على الهواء مباشرة في تمام الثالثة عصرًا يوم الخميس من كل أسبوع على إذاعة شعبي إف إم وتقدمه غادة البهنساوى، ويستعرض البرنامج أهم أخبار حياة كريمة، بالإضافة إلى استعراض قصص النجاح لنماذج مُلهمة تمكنت المؤسسة من تقديم الدعم لهم بشكل يوفر لهم الحياة الكريمة، كما يتلقى البرنامج طلبات واستغاثات المواطنين والاستجابة لها بشكل مباشر من مؤسسة حياة كريمة.

يأتي ذلك في إطار حرص المؤسسة بالتواصل مع المواطنين والاستجابة لاحتياجاتهم خاصةً الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، وتقديم الدعم المباشر بكل محافظات الجمهورية بفضل جهود متطوعى حياة كريمة.

مصر حياة كريمه برنامج إذاعي إذاعة شعبي إف إم حلقة وصل

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