"حياة كريمة" تسلم 200 مشروع تمكين اقتصادي و1000 كرتونة مواد غذائية ببني سويف

نظمت مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان الخيرية بالتعاون مع مؤسسة أبوهشيمة الخير، احتفالية كبرى بمحافظة بني سويف شهدت تسليم 200 مشروع تمكين اقتصادي وتوزيع 1000 كرتونة مواد غذائية و2 طن من اللحوم على الفئات الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة، ضمن مبادرة 600 ألف باب رزق، تزامناً مع اليوم العالمي للعمل الخيري وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي.

توجيهات الرئيس السيسي

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتماشياً مع بروتوكول التعاون المٌبرم بين المؤسسات الثلاث في شهر يونيو الماضي، والذي يهدف إلي تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا، وتمكينهم اقتصادياً، من خلال تسليمهم 1200 مشروع اقتصادى، وتقديم دعم غذائي بنحو 20 طنا من اللحوم، و18 ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية فى محافظة بنى سويف على مدار ستة أشهر.

حضر الاحتفالية الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، ومروة فخري المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، والنائب أحمد أبوهشيمة، مؤسس أبوهشيمة الخير ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، واللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، بجانب عدد من متطوعي التحالف.

جهود التحالف

الجدير بالذكر أن هذا التعاون يأتى ضمن خطة المؤسسات المجتمعية تحت مظلة " التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى "، لتخفيف الأعباء عن المواطنين الأكثر احتياجآ بمختلف محافظات الجمهورية، علاوة على توفير قاعدة بيانات دقيقة، توفر للمؤسسات ضمان توصيل الخدمة و الدعم للمستحقين، فضلا عن مشروعات التمكين الاقتصادي كواحد من الأهداف التى تعمل عليها المؤسسات، والتي تستهدف تحويل المواطن من مستهلك إلى منتج، وفتح مشروعات توفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة سعيًا لتوفير الحياة الكريمة.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي إنطلق في شهر مارس لعام 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموي في مصر، حيث يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.